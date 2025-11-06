Arte, incontri e convivialità: torna la manifestazione “Creare la pace”

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 8 novembre, alle 17, a Palazzo Del Debbio, a Massa Marittima, sarà inaugurata la seconda edizione di “Creare la pace”, manifestazione inclusiva.

La grande manifestazione, che comprende una mostra allestita nel Palazzo Del Debbio con opere a tema realizzate da trenta autori e altri importanti eventi, torna per il secondo anno a Massa Marittima con la partecipazione di tante associazioni, artisti, gruppi e scuole.

Il programma

Sabato 8 novembre – Palazzo Del Debbio – Ore 17.00

Inaugurazione della manifestazione

Apertura della mostra a ingresso libero

Dal 8 al 16 novembre – Palazzo Del Debbio – Ore 16.00-19.00

Mostra collettiva ‘Creare la pace’

Nelle sale di Palazzo Del Debbio una grande mostra, realizzata a cura di associazione culturale Art@ltro e Galleria Spaziografico, riunisce le opere di trenta autori che interpretano il tema della pace secondo la loro sensibilità, attraverso una grande varietà di tecniche e linguaggi: pittura, grafica, installazione, scultura. La mostra si snoda in diverse sale e vuole rispondere in chiave artistica alle domande che molte persone si pongono in questo momento particolarmente carico di tensioni e conflitti.

Sono presenti anche gli elaborati dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Massa Marittima, dell’Istituto comprensivo di Roccastrada e le opere dei giovani dell’Azione Cattolica e dei ragazzi della struttura di accoglienza Msna di Valpiana.

All’interno delle sale espositive, per Eirenefest vengono organizzati laboratori rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria 1° grado con letture animate, disegni e pensieri da appendere all’”Albero della Pace” realizzato all’interno dello spazio espositivo.

La mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero tutti i giorni dalle 16.00 alle19.00.

Mercoledì 12 Novembre – Sala dell’Abbondanza – Ore 17.00

Eirenefest – Incontro-dibattito

Eirenefest è la rete nazionale di Festival locali del libro per la pace e la nonviolenza.

Nel mese di novembre ne è stato programmato uno nelle sedi di Grosseto e di Massa Marittima, a cura del Coordinamento provinciale e del Gruppo per la pace di Massa Marittima.

Oltre ai laboratori per bambini, all’interno del Festival è previsto un incontro-dibattito con i relatori Pio Castagna (associazione Pax Christi), Ermete Ferraro (presidente Mir) e Annabella Coiro (Rete Edumana)

Domenica 16 novembre – Palazzo Del Debbio

La tavola della pace, dalle 13.00 in poi “Chi arriva è il benvenuto”

A chiusura della manifestazione, per focalizzare l’attenzione sul tema della pace, si propone una commistione tra cibo, cultura e relazioni sociali: una tavola con il pubblico riunito casualmente (chi arriva è il benvenuto). I partecipanti portano con sé ‘qualcosa’ da condividere con gli altri attorno a una grande tavola: cibi e bevande, ma anche libri, poesie, ricordi personali, oggetti che richiamino il tema della pace.

Durante il pranzo, ogni cosa viene presentata per farla diventare argomento di discussione nella relazione con gli altri, in una performance sociale e creativa in divenire dove ognuno può sperimentare un modo di comunicare aperto e pacifico, fatto di accettazione e fratellanza.

“Sotto i nostri occhi, il mondo sta vivendo un periodo della sua storia in cui guerre e violenze si estendono a macchia d’olio, sembra smarrita la speranza che i conflitti possano essere risolti in modo pacifico, attraverso il dialogo e la mediazione diplomatica – si legge in una nota degli organizzatori -.Sono in atto cambiamenti epocali a livello culturale, sociale, economico ma la maggior parte delle persone sembra esclusa dalle scelte che interessano tutti, fatte a loro nome da soggetti che non manifestano una precisa volontà di sviluppo per l’umanità intera. In questo contesto, ‘Creare la pace’ 2025 riunisce l’espressione creativa di artisti, intellettuali, studenti, persone, gruppi e associazioni che vogliono esprimere la loro idea di pace, i significati e le aspirazioni profonde che li animano. Anche questa seconda edizione mette insieme le forze vive e creative di Massa Marittima e del nostro territorio che desiderano manifestare il loro dissenso per ogni scelta che comporti aggressione e violenza: insieme chiediamo un nuovo modo di interagire tra potenze e interessi contrastanti, utilizzando gli strumenti della mediazione e della pace tra i popoli, perché tutti apparteniamo a un’unica madre e facciamo parte della razza umana”.

La mostra

La mostra è allestita nel Palazzo Del Debbio con opere a tema realizzate da trentuno autori, provenienti dalla provincia di Grosseto e da altre parti d’Italia: Andrea Anselmi, Piero Ardenghi, Bertram Biersack, Gian Paolo Bonesini, Marina Bregoli, Rita Brucalassi, Angela Bruschi, Markus Buhlmann, Daniela Cantini, Fulvia Carrucoli, Angela Casagrande, Celeste, Luisa Del Campana, Chiara Di Buduo, Roberta Faucci, Armando Iannucci, Giuseppe Lafavia, Lidia Lucia, Osvaldo Maffei, Carla Manca, Marco Marchetti, Giacomo Marrami, Piero Minzon, Patricia Nattino, Rita Patti, Massimo Pelagagge, Francesco Piccinelli Casagrande, Paola Poli, Laura Provenni, Rudi Renzi, Roberta Trafeli.

Sono presenti in mostra anche le opere realizzate da: Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima, con tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, con la classe 2^ B della scuola primaria, Gruppo Giovani di Azione Cattolica, a cura di Daiana Bertini e Francesca Donati, struttura di Valpiana Msna – So.Svi., a cura di Veronica Ferrari, Istituto comprensivo “Guido Gozzano” di Roccastrada, con tutte le classi della scuola primaria.

Organizzazione

La manifestazione “Creare la pace” è realizzata a cura dell’associazione culturale Art@ltro APS, in collaborazione con il Gruppo per la pace di Massa Marittima che ha curato l’ Eirenefest.

Con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, partecipano all’evento: Galleria Spaziografico, Centro Studi Agapito Gabrielli, associazione Iride, associazione Liber Pater, Gruppo fotografico Massa Marittima Bfi, associazione musicale Omero Martini, associazione Dire Fare, Gruppo Giovani di Azione Cattolica, So.Svi. – Cooperativa sociale onlus

Un ringraziamento a Enrico Corsi di Cantina La Cura che ha messo a disposizione i grandi spazi di Palazzo Del Debbio per la realizzazione della manifestazione.