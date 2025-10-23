“Battisti e la chitarra andina del Perù”: ultimo concerto del Giannetti International Guitar Festival

Grosseto. Il concerto di chiusura del Gifg-2025 Giannetti International Guitar Festival, organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione LiveArt sotto la direzione artistica del maestro Fabio Montomoli, si terrà domenica 25 ottobre alle 17 nella chiesa della Misericordia, in piazza Martiri d’Istia.

Il titolo è “Battisti e la chitarra andina del Perù”, gli interpreti sono Roberto Fabbri e Ricardo Villanueva (Perù)

Il concerto

Un concerto in due tempi che mette a confronto due mondi sonori: la canzone d’autore italiana reinterpretata e l’antica tradizione andina del Perù.

Nella prima parte Roberto Fabbri propone una raccolta completa dei suoi celebri arrangiamenti delle canzoni di Lucio Battisti, offrendo una lettura chitarristica intensa e personale dei grandi classici della nostra canzone. Nella seconda parte il chitarrista peruviano Ricardo Villanueva presenta la chitarra andina del Perù, esplorando melodie popolari, riletture e omaggi alla tradizione andina con raffinati arrangiamenti. Un incontro musicale che dialoga tra memoria e reinvenzione: la chitarra come voce capace di attraversare culture e tempi.

Posti limitati. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 338.7867627.

I musicisti

Roberto Fabbri — Concertista, compositore, autore e didatta, diplomato con lode al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Tra i principali esponenti internazionali della chitarra classica contemporanea, vanta oltre 30 pubblicazioni tradotte in cinque lingue, attività concertistica e didattica in festival e sale internazionali, nonché la direzione dell’Accademia “Novamusica & Arte” di Roma e del Festival internazionale della chitarra Città di Fiuggi. È autore degli arrangiamenti per chitarra sola delle canzoni di Lucio Battisti raccolti nel volume “Lucio Battisti — 14 grandi successi arrangiati per chitarra” (Hal Leonard Europe / Sony).

Ricardo Villanueva Imafuku — Musicista, produttore e manager culturale del Perù, studioso della chitarra andina e creola, fondatore della specializzazione in chitarra andina e creola all’Universidad San Martín de Porres e direttore artistico del Festival internazionale della chitarra a corde aperte. Ha una solida formazione musicologica e antropologica, ha pubblicato cd e volumi sulla chitarra andina e rappresenta regolarmente il Perù in festival internazionali.

