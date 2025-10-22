“La Maremma ieri e oggi: riforma agraria, sviluppo, sfide”, Gustatus ospita il convegno

Orbetello (Grosseto). In occasione di Gustatus, la Maremma è al centro del dibattito con la storia della sua terra, delle sue trasformazioni e delle sue sfide: sabato primo novembre, alle 18, l’auditorium comunale di Orbetello ospita il convegno “La Maremma ieri e oggi: riforma agraria, sviluppo, sfide”.

La conferenza, organizzata dal dottor Alessandro Guainella in collaborazione con la libreria Bastogi e il Comune di Orbetello, fa parte della più ampia “Raccontare il passato per capire il presente” ed è dedicata alla storia recente della Maremma, con un focus sulla riforma agraria e sullo sviluppo del territorio dal secondo dopoguerra a oggi.

L’incontro si terrà sabato primo novembre, alle 18, nell’auditorium comunale di piazza Giovanni Paolo II, nel centro storico di Orbetello e nel cuore dell’area di Gustatus dedicata ai cibi di strada: «Questo evento – spiega Guainella – inaugura una nuova serie di appuntamenti intitolata “Raccontare il passato per capire il presente”, un ciclo di conferenze che si prefigge di esplorare la storia e le trasformazioni del nostro territorio, mettendo in luce le radici storiche dei cambiamenti che hanno segnato il suo aspetto attuale. La conferenza inizierà con un focus sull’articolo 44 della Costituzione della Repubblica italiana, che ha avuto un ruolo cruciale nella riforma agraria e nella trasformazione del territorio maremmano. L’importanza storica e giuridica di questo articolo sarà illustrata da Giuliano Amato, uno dei massimi esperti di diritto in Italia, che approfondirà il suo significato e la sua applicazione nella realtà post-bellica».

«Successivamente – dichiara ancora il promotore del convegno -, i professori Bernardi e Passaniti guideranno il pubblico attraverso il processo che ha trasformato le vecchie abitazioni rurali e i poderi in strutture ricettive e agriturismi. Verrà esplorata la cosiddetta “vocazione turistica” della Maremma, analizzando come le seconde case e le aziende agricole siano state riconvertite nel tempo in attività turistiche e vitivinicole. In chiusura, si discuteranno le principali sfide che il territorio maremmano affronta oggi. Ringraziamo molto il Comune di Orbetello e gli organizzatori per aver dato alla conferenza un contesto prestigioso come quello di Gustatus all’interno del quale la storia del territorio si inserisce in modo naturale e pertinente».

«Da parte nostra – sottolinea l’assessore del Comune di Orbetello con delega a cultura, turismo e commercio, Maddalena Ottali – abbiamo accolto subito il progetto del dottor Guainella e riteniamo che una conferenza legata alla Maremma e alla storia del suo sviluppo sia un’importante occasione per riflettere anche su come affrontare le sfide che ci attendono. Inoltre, Gustatus, manifestazione giunta alla sua 20esima edizione, non si limita a raccontare soltanto i prodotti enogastronomici, ma, come sempre, diventa anche uno spazio di approfondimento su diversi aspetti che compongono la realtà del nostro territorio e sono proprio le conferenze di questo genere a promuovere un dibattito di alto profilo. In questo senso ringrazio molto il presidente Amato per la sua partecipazione».

Biografie dei relatori

Giuliano Amato

Giurista di livello internazionale ed esperto di diritto, Giuliano Amato è nato a Torino nel 1938 e si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa nel 1960. Ha conseguito un Master in Diritto comparato alla Columbia University di New York (1962) e la libera docenza in Diritto costituzionale nel 1964. Ha insegnato Diritto costituzionale italiano e comparato all’Università La Sapienza di Roma dal 1975 al 1997 ed è oggi Professore emerito all’Istituto universitario europeo di Fiesole. Ha ricoperto vari incarichi politici istituzionali: Ministro del Tesoro, Ministro dell’Interno, Presidente del Consiglio, Ministro per le Riforme costituzionali.

Emanuele Bernardi

Storico esperto della riforma agraria in Italia, Emanuele Bernardi ha dedicato ampia parte della sua ricerca al periodo del secondo dopoguerra, alle leggi agrarie del 1950, al ruolo dello Stato, delle campagne e del contesto politico-economico che ha accompagnato il passaggio da un’economia latifondista a quella basata su piccola proprietà e agricoltura sociale. Collabora con la Flai Cgil come uno degli esperti di riferimento per le questioni agrarie, del caporalato e delle politiche territoriali, contribuendo con saggi e interventi in conferenze sul tema della riforma fondiaria e dei diritti agrari. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo: “La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti” (il Mulino-Svimez, 2006); “La Coldiretti e la storia d’Italia” (Donzelli, 2020).

Paolo Passaniti

Docente di Storia del diritto medievale e moderno al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, Paolo Passaniti è autore di varie pubblicazioni, tra cui spicca il volume “La riforma agraria in Italia. La Maremma dell’Ente Maremma” (Pacini Editore, 2025), che affronta il tema storico della riforma agraria del 1950 in Italia con particolare attenzione alla prospettiva nazionale e all’attuazione nella Maremma tosco-laziale. Nel suo studio si combinano fonti giuridiche tradizionali, documenti d’archivio e testimonianze orali, analizzando la memoria della riforma tra paesaggio, identità e trasformazioni antropologiche locali.