E’ deceduto don Ivano Rossi: è stato parroco di Campagnatico, Montorsaio e della Cattedrale

Grosseto. Questa notte, all’ospedale di Grosseto, il Signore ha chiamato a sè don Ivano Rossi, parroco di Campagnatico e Montorsaio e della Cattedrale e cappellano del cimitero della Misericordia.

Il Vescovo, con il Capitolo e il presbiterio diocesano, si uniscono nella preghiera alla mamma, al fratello e alla sorella e ai familiari tutti, e lo affidano alla Misericordia di Dio.

Don Ivano era originario di Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia. Aveva 59 anni di età ed era sacerdote da 32 anni.

Questo pomeriggio, alle 15.00, il feretro giungerà in Cattedrale, dove sarà allestita la camera ardente sino alle 17, quando la salma sarà trasferita nella Pieve di San Giovanni Battista a Campagnatico, dove questa sera alle 21 si terrà la veglia diocesana con l’ufficio dei defunti.

Domani, giovedì 23 ottobre, alle 10.30, sempre nella Pieve di Campagnatico, il vescovo Bernardino presiederà la Messa di esequie. A mezzogiorno il feretro sarà portato nella chiesa di Montorsario e il giorno seguente sarà trasferito al cimitero di Vetulonia per la sepoltura.