“Autunno a Teatro”: torna la rassegna amatoriale in paese

Arcidosso (Grosseto). Torna ad Arcidosso la rassegna “Autunno a Teatro”, organizzata dalla compagnia “Nè arte nè parte” con il patrocinio e il contributo del Comune di Arcidosso, in collaborazione con la Pro Loco.

La nuova edizione 2025, dedicata alla memoria di Stefano Olivieri, conferma il Teatro degli Unanimi come spazio vivo di partecipazione, creatività e incontro, con una programmazione interamente dedicata al teatro amatoriale toscano.

La rassegna, che si aprirà sabato primo novembre e proseguirà fino al 13 dicembre, porta sul palco compagnie provenienti da diverse province della Toscana, con generi e linguaggi diversi: dalla commedia brillante alla rilettura dei classici, fino al teatro musicale.

“‘Autunno a Teatro’ è una rassegna che racchiude l’essenza più autentica del nostro Teatro degli Unanimi: un luogo di comunità, partecipazione e crescita condivisa – commenta Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso -. Come ogni anno la rassegna è dedicata al teatro amatoriale, valorizzando compagnie provenienti da tutta la Toscana che, con passione e professionalità, portano in scena storie capaci di emozionare, divertire e far riflettere. Il teatro amatoriale è una forma d’arte viva, radicata nei territori, che rappresenta uno straordinario strumento di espressione e coesione sociale. Il Comune di Arcidosso continuerà a sostenere con convinzione queste esperienze, perché contribuiscono a mantenere viva la cultura e a rendere il nostro teatro un luogo sempre più aperto e partecipato”.

“La nostra rassegna è uno degli appuntamenti più attesi da oltre 20 anni e lo dimostra il gran numero di abbonamenti acquistati ogni anno – continua l’assessore –. La compagnia teatrale ‘Nè arte nè parte’ si impegna ogni volta per offrire alla popolazione un intrattenimento di qualità, che le compagnie amatoriali riescono sempre a dare. Questo grazie all’alto livello di professionalità e dedizione di chi si cimenta in quest’arte per il puro e semplice amore per la recitazione, senza farne motivo di sostentamento economico. Il teatro degli Unanimi di Arcidosso, il più antico della provincia di Grosseto, è il luogo ideale per questo tipo di rassegna e il suo pubblico si dimostra sempre generoso e competente”.

Inoltre, dopo diversi anni di assenza, il gruppo di attori della compagnia “Nè aerte nè parte” torna finalmente a esibirsi con una commedia ad “Autunno a teatro”, con la sua nuova produzione che ha già presentato la scorsa primavera: “Qualcuno vuole fare colazione?” di Derek Benfield.

Il programma

Sabato primo novembre, ore 21.00

“Basta che sian di fori”

Compagnia dell’Anello – Ribolla

Di Massimo Valori

Regia di Ornella Niccolaini e Marzia Senesi.

Sabato 8 novembre, ore 21.00

“La locandiera”

Teatro dell’Aglio – Piombino

Di Carlo Goldoni

Adattamento e regia di Maurizio Canovaro.

Sabato 15 novembre, ore 21.00

“Vado per vedove”

Il Teatraccio – Grosseto

Di G. Marotta e S. Randone

Regia di Claudio Matta.

Sabato 22 novembre, ore 21.00

“Qualcuno vuole fare colazione?”

Né Arte Né Parte – Arcidosso

Di Derek Benfield

Regia di Mario Malinverno.

Sabato 29 novembre, ore 21.00

“Sarto per signora”

Il Canovaccio – Pisa

Di Georges Feydeau

Adattamento e regia di Giuseppe Raimo.

Sabato 15 dicembre, ore 21.00

“Elementari Watson”

Spettacolo della scuola primaria di Arcidosso

(Fuori abbonamento).

Biglietti e informazioni

Ingresso:

intero 12,00 euro;

ridotto 8,00 euro (minorenni, studenti scuole superiori);

abbonamento 50,00 euro.

Prenotazione obbligatoria alla biglietteria del teatro dalle 21.00 nei giorni di spettacolo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 347.9081631 (Irene)

La rassegna è organizzata e promossa dal Comune di Arcidosso e dalla compagnia teatrale “Nè arte nè parte”, con la collaborazione della Pro Loco di Arcidosso.