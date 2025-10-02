Verso le regionali, Marras: “Lavoriamo per rendere la sanità sempre più efficace, tempestiva e capillare”

Grosseto. “La grande partecipazione di operatori del settore e di amministratori all’incontro sulla sanità dimostra quanto sia centrale e attuale questo tema”.

A dichiararlo è Leonardo Marras, candidato del Pd di Grosseto alle elezioni regionali.

“Le sollecitazioni presentate nei numerosi interventi confermano l’attenzione a quanto la Regione Toscana ha realizzato – spiega Marras -. Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato per rafforzare in ogni sede la sanità pubblica in Toscana. Il nostro sistema ospedaliero ha performances di livello assoluto sul piano nazionale, abbiamo implementato le strutture e i servizi di medicina territoriale e di prossimità, con una capacità di risposta alle situazioni di emergenza e urgenza sempre più celere ed efficiente”.

“Sono evidenti i motivi che ci rendono il secondo sistema sanitario in Italia per qualità e ancor più palese è che questo traguardo lo abbiamo raggiunto perché non abbiamo mai perso di vista le necessità di ogni singolo territorio, pur continuando a investire in digitalizzazione e soluzioni innovative per la salute – sottolinea Marras -. Il mio impegno nella prossima legislatura sarà di cercare nuove risorse per infoltire le fila del personale sanitario, destinare nuovi finanziamenti all’aggiornamento delle tecnologie e completare il lavoro delle case di comunità in Maremma per offrire un’assistenza generale e specialistica continua, riducendo il ricorso a ospedali e pronto soccorso”.

“Siamo avanti con i lavori e siamo tra le tre regioni italiane più virtuose rispetto ai tempi che il Pnrr ha posto per la fine del 2026. Abbiamo 37 centrali operative territoriali, 70 case di comunità già attive, 16 ospedali di comunità con 800 posti letto per le cure intermedie. Ogni anno sempre più cittadini usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare e dello psicologo di base e aumentano le unità di cure palliative su tutto il territorio – termina Marras -. Ora vogliamo migliorare quanto già fatto, senza aggravi per i cittadini toscani, ma avvicinando ulteriormente la sanità ai bisogni delle comunità locali”.