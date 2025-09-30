Home GrossetoVerso le regionali: i big di Fratelli d’Italia in Maremma per sostenere Alessandro Tomasi
Verso le regionali: i big di Fratelli d’Italia in Maremma per sostenere Alessandro Tomasi

Donzelli, il Ministro Foti e Procaccini protagonisti di alcuni incontri

di Redazione
Grosseto. Prosegue la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana a sostegno della candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione. Il partito ha programmato una serie di appuntamenti di grande rilievo politico che coinvolgeranno esponenti di primo piano del Governo e del partito.

Il programma

Si parte giovedì 2 ottobre alle 15.30 all’Hotel Bastiani in piazza Gioberti 64, a Grosseto, con la conferenza stampa di Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori e dei Riformisti europei, figura centrale del collegamento tra l’azione nazionale e quella europea di Fratelli d’Italia.

Sabato 4 ottobre, alle 18, a Marina di Grosseto, a La Rotonda, in via XXIV Maggio, sarà la volta del deputato Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia, che incontrerà cittadini e simpatizzanti per illustrare le priorità programmatiche del Centrodestra.

Lunedì 6 ottobre, alle 17.45, nella sala del Consiglio comunale, in piazza Duomo a Grosseto, si terrà la conferenza stampa del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che illustrerà le opportunità offerte dalla programmazione europea per lo sviluppo del territorio toscano.

Agli eventi prederanno parte i candidati al Consiglio regionale Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa e Simonetta Baccetti. Presenti anche il deputato Mauro Rotelli, commissario straordinario di Fratelli d’Italia Grosseto, i parlamentari del territorio Fabrizio Rossi e Simona Petrucci.

Fratelli d’Italia continua a dimostrare di essere una forza politica presente, strutturata e radicata – commentano Rotelli, Rossi e Petrucci -, pronta a offrire ai cittadini una proposta di governo credibile, concreta e coerente con le esigenze della Toscana”.

