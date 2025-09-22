Torna la Festa nazionale del PleinAir: ecco come partecipare al raduno dei camperisti

Santa Fiora (Grosseto). Santa Fiora protagonista anche quest’anno della Festa nazionale del PleinAir, il raduno dei camper più diffuso nei borghi d’Italia di qualità.
Da venerdì 26 a domenica 28 settembre il borgo amiatino accoglie viaggiatori e amanti del turismo all’aria aperta, con un programma di visite, passeggiate ed esperienze alla scoperta delle sorgenti, delle miniere e della storia locale.
La Festa nazionale del PleinAir è un appuntamento annuale organizzato dall’Associazione dei Paesi Bandiera arancione in collaborazione con la rivista PleinAir. Ogni anno, a fine settembre, camperisti da tutta Italia si radunano nei borghi certificati Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, per vivere giornate di scoperta tra tradizioni, cultura e gastronomia locale.
Il programma
Il programma del Comune di Santa Fiora prevede venerdì 26 settembre l’arrivo degli equipaggi a Santa Fiora e la sistemazione nell’area camper attrezzata in via Martiri di Niccioletta.
Sabato 27 settembre, alle 10.30, ritrovo in piazza Garibaldi per una passeggiata lungo il percorso dell’acqua con visita alla galleria alta dell’acquedotto del Fiora, alla scoperta della sorgente. Alle 15 ritrovo in piazza Garibaldi per la visita al Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata. Le visite sono a cura dell’assessore al turismo del Comune di Santa Fiora, Serena Balducci, e della guida Noemi Nelli.
Domenica 28 settembre, alle 10.30, ritrovo in piazza Garibaldi, passeggiata per le vie del centro storico alla scoperta della storia di Santa Fiora a cura del professor Lorenzo del Monte. Conclusione della visita in Peschiera con aperitivo di chiusura manifestazione al JimBar e consegna dei gadget del PleinAir 2025.
Le iniziative sono riservate ai partecipanti al PleinAir. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 371.621962. Informazioni: www.santafioraturismo.it