Allergologia, a Grosseto ripristinata l’attività ambulatoriale

Grosseto – In merito alle prestazioni di allergologia in provincia di Grosseto, la Asl Toscana sud est precisa che la temporanea difficoltà organizzativa era già stata individuata ed è stata affrontata con un percorso di soluzione concreta. A partire dal 16 settembre il dottor Andrea Pica, specialista in allergologia, ha preso servizio a Grosseto e, completata la fase di formazione introduttiva, da domani sarà pienamente operativo in ambulatorio, garantendo visite ed esami sul territorio.

La necessità di riorganizzazione si era originato a seguito di un periodo di assenza dello specialista di riferimento. Nell’attesa di garantire la presenza stabile di un nuovo allergologo, l’Azienda si è adoperata per mantenere comunque l’attività grazie al supporto di internisti e di professionisti provenienti da Arezzo, riducendo al minimo i disagi per la cittadinanza.

L’inserimento del dottor Pica consente di stabilizzare l’offerta allergologica, garantendo la continuità del servizio e risposte più tempestive ai bisogni della comunità. La Asl Toscana sud est continuerà a monitorare con attenzione la domanda di prestazioni e ad adottare le misure necessarie per assicurare tempi di accesso congrui e uniformi.