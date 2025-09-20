Torna la Notte dei ricercatori: al Museolab si scopre la storia di Grosseto

Grosseto. “Prendersi cura”, di sé stessi, dell’altro e dell’ambiente” è il filo conduttore della Bright-Night 2025, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Siena, che torna venerdì 26 settembre con iniziative organizzate anche a Grosseto.

L’evento è dedicato a ragazze e ragazzi e a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino il mondo e i protagonisti della ricerca scientifica.

Il programma

L’iniziativa in programma a Grosseto, dal titolo “Bright-night al Museolab. Alla scoperta delle origini di Grosseto” si terrà al Museolab a partire dalle 16.00, al Polo culturale Le Clarisse (in via Vinzaglio 27), ed è organizzata dal Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’ateneo e dalla Fondazione Polo universitario grossetano.

Le proposte dell’Università di Siena per la Bright-Night 2025 si svolgeranno in contemporanea anche a Siena, ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno.

Il Museolab

Il Museolab racconta la storia di Grosseto e della sua provincia attraverso le ricerche svolte dal Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena durante gli scavi archeologici nel centro storico della Città e nel suo territorio circostante.

Il percorso espositivo del Museolab nasce nel 2004, curato dal Polo universitario Grossetano con il coordinamento scientifico del professor Riccardo Francovich, illustre archeologo dell’Università di Siena, con l’intento di creare uno spazio che non sia semplicemente espositivo, ma che riesca ad interagire con il pubblico che vi entra. Sono stati studiati percorsi che portassero il visitatore a diretto contatto con i materiali conservati e con i risultati della ricerca archeologica. Il percorso narrativo si distende secondo un ordine cronologico inverso, esattamente come l’archeologo procede nell’indagare il terreno, ovvero analizzando per primi gli strati più superficiali che corrispondono ad epoche più recenti e procedendo in profondità verso epoche più remote.

Iniziativa a ingresso libero.

Approfondimenti sul programma degli eventi organizzati dall’Università di Siena sono pubblicati sul sito di Ateneo e sul sito regionale Bright-Night 2025: https://bright-night.it/dove/grosseto.