Donna colta da malore su una barca: soccorsa con il verricello dai Vigili del Fuoco

L'episodio è accaduto a Monte Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Oggi una turista, colta da malore mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione, è stata soccorsa in località Cala Purgatorio, nel comune di Monte Argentario.

L’equipaggio dell’imbarcazione ha provveduto a trasportare la donna a terra e ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orbetello, mentre è stato attivato l’elicottero Drago 70 del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

A causa della particolare natura impervia della zona, caratterizzata da scogli e pareti rocciose a picco sul mare, la donna è stata recuperata con il verricello dell’elicottero e successivamente trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Alle operazioni ha preso parte, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Capitaneria di Porto, che ha curato il coordinamento delle attività di soccorso.

