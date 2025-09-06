Home Costa d'argentoOrbetello Jazz Festival: il concerto di Jim Porto conclude la manifestazione
Orbetello Jazz Festival: il concerto di Jim Porto conclude la manifestazione

Il programma di domenica 7 settembre

Orbetello (Grosseto). Gran finale per Orbetello Jazz Festival: domani, domenica 7 settembre, la grande festa della musica live organizzata dallo storico Alexanderplatz Jazz Club di Roma in collaborazione con il Comune di Orbetello e con il sostegno di Banfi, si conclude con un appuntamento che si preannuncia ricco di energia

Il programma

In piazza del Comune, cuore di Orbetello, arriva Jim Porto, star internazionale della musica samba. Alle 18.00, il pianista, compositore e cantante brasiliano sarà protagonista con il suo gruppo Bloco Do Gi Gin offrendo un viaggio fra samba, bossa nova e jazz e spaziando nei grandi classici brasiliani. Con lui sul palco una formazione eccezionale che vede Gianni Di Crescenzo (tastiera), Mauro Salvatore (batteria), Fabrizio Cucco (basso), Francesco Damiani (sax), Gino Canini (tromba). (Ingresso 10 euro).

Con la sua energia trascinante, Jim Porto è uno dei massimi esponenti della musica brasiliana nel mondo e un vero virtuoso del jazz samba. La complicità che crea con il pubblico rende i sui concerti unici e capaci di raccontare un Brasile che non finisce mai di stupire e coinvolgere

La direzione artistica di Orbetello Jazz Festival è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Per informazioni e per la prenotazione dei biglietti, è possibile chiamare il numero +39.349.9770309.

