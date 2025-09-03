Autolinee Toscane, cambio ai vertici: Franco Middei è il nuovo amministratore delegato

Firenze. Il nuovo amministratore delegato di At-Autolinee Toscane, la società toscana del gruppo Ratp Dev che gestisce il trasporto pubblico su gomma in tutta la regione toscana, è Franco Middei.

Middei è un manager di grande esperienza nel settore del trasporto pubblico, dove ha lavorato per 28 anni, con incarichi molteplici. Di formazione giuridica, Middei ha, tra le altre, una vasta esperienza nella gestione dei processi di trasformazione ed efficientamento aziendale, nel procurement pubblico e privato e nella regolazione dei contratti di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.

“Accolgo questo incarico con grande passione, grande senso di responsabilità nei confronti del nostro azionista, ma soprattutto nei confronti della grande comunità della nostra azienda, oltre 5mila dipendenti, presente in tutta la Toscana. Questa regione ha bisogno di un trasporto pubblico sempre più efficace ed efficiente, che ogni giorno dia risposte alle esigenze di mobilità dei nostri clienti nel segno della sostenibilità sia ambientale che sociale. Per questo, per la nostra azienda e il nostro gruppo la sfida Toscana è un banco di prova di valore internazionale” afferma Middei.

Il presidente e il Cda di Autolinee Toscane ringraziano l’uscente Jean-Luc Laugaa, per il grande lavoro fatto prima, durante e dopo il subentro dell’azienda nel servizio in Toscana, e gli fanno gli auguri per il nuovo ruolo che assumerà all’interno del gruppo Ratp.

Nel nuovo organigramma, Gianni Bechelli (già presidente) è stato nominato presidente onorario e la presidenza è stata presa da Federico Tonetti, che è anche presidente di Ratp Dev Italia.