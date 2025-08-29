Home Follonica“Libri Gratis”, riaperto il bando: ecco come richiedere i contributi
“Libri Gratis”, riaperto il bando: ecco come richiedere i contributi

Grosseto. E’ stato riaperto il bando in merito all’avviso pubblico “Libri Gratis”, che si pone lo scopo di sostenere l’inclusione degli alunni appartenenti ai nuclei familiari economicamente più svantaggiati con il riconoscimento di un sostegno economico per l’acquisto della dotazione libraria.

Per presentare correttamente la domanda, esclusivamente online con accesso accreditato via Spid, Cie o Cns, dall’area personale dopo registrazione sull’applicativo regionale dedicato dalle ore 9:.00 del 5 settembre fino alle ore 18.00 del 3 ottobre 2025, consultare integralmente:

La registrazione e l’accesso all’area personale possono avvenire, alternativamente, per mezzo di:

  • Spid (Sistema pubblico di identità digitale, per ottenere lo Spid https://spid.gov.it);
  • Cie (Carta di identità elettronica);
  • Cns (TS-Cns) (Carta nazionale dei servizi o Tessera sanitaria).

Chi può presentare domanda di contributo (soggetto richiedente):

1) in caso di studentessa/studente minorenne alla data di invio della domanda, solo il genitore/tutore del minore in possesso dei requisiti elencati all’Articolo 5 del testo del bando; in presenza di più figli in possesso dei requisiti richiesti, il genitore deve inviare una domanda separata per ciascun figlio. Dall’area personale il genitore vedrà poi l’elenco di tutte le domande presentate, su cui potrà eventualmente operare in seguito utilizzando le funzioni che risulteranno ancora attive al momento del nuovo accesso;

2) in caso di studentessa/studente maggiorenne alla data di invio della domanda, lo studente maggiorenne medesimo, in possesso dei requisiti elencati all’articolo 5, oppure il relativo tutore.

Le domande provenienti da soggetti diversi da quelli sopra riportati non saranno ammesse al contributo.

Per ulteriori informazioni: https://www.regione.toscana.it/-/bando-libri-gratis-anno-scolastico-2025-2026-contributi-per-l-acquisto-di-libri#contatti

Banner

