Antenna 5G, Forza Italia: “Perplessi su spostamento, servono chiarezza e trasparenza”

Grosseto. “Con grande stupore abbiamo appreso dai giornali che è prevista l’installazione di un’antenna 5G all’ingresso di Rispescia, a soli 20 metri da un’abitazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di Forza Italia a Grosseto: Amedeo Gabbrielli, Ludovico Baldi e Fausto Turbanti.

“Secondo quanto emerge, l’antenna 5G di Vodafone verrebbe spostata dall’attuale posizione al Poggio dell’Enaoli all’ingresso del paese – continua la nota -. Una decisione che desta forti perplessità: questo spostamento, infatti, non sembra portare alcun beneficio concreto ai residenti, poiché l’intensità del segnale resterebbe invariata, mentre si rischierebbe invece un deprezzamento del valore delle abitazioni limitrofe. Ci chiediamo, quindi: a chi giova questa scelta?”

“Dal dicembre 2024 il segnale telefonico e internet nella zona era già diventato buono e non è chiaro per quale motivo si sia deciso comunque questo intervento. Non comprendiamo nemmeno la logica per cui la titolarità dell’acquisto dell’impianto (protocollo 0097799 del 13 luglio 2023) sia stata di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., mentre il beneficiario dell’installazione risulti essere Vodafone. Chiediamo, pertanto, trasparenza sulle motivazioni di questa scelta e l’avvio di un confronto con i cittadini per valutare insieme le soluzioni migliori per il territorio, tutelando la salute, il valore delle abitazioni e l’interesse pubblico – termina il comunicato -. Forza Italia continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle legittime preoccupazioni dei residenti”.