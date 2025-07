“La storia a processo!”: ecco lo spettacolo di Elisa Greco in piazza dei Pini

Capalbio (Grosseto). Cosimo de’ Medici sarà l’imputato eccellente. Sabato 12 luglio, alle 21.45, in piazza dei Pini a Capalbio, si terrà “La storia a processo!“, l’appuntamento ideato e curato da Elisa Greco (nella foto di Marina Alessi).

Sarà un confronto dialettico condotto con ironia e approfondimento, leggerezza e scientificità, con il palcoscenico che assumerà la configurazione di un’aula giudiziaria dove magistrati, avvocati e personalità della società civile daranno vita con il pubblico in platea ad una circolarità di suggestioni e idee.

Lo spettacolo

Sulla figura di Cosime de’ Medici, dopo un’introduzione dell’autrice Elisa Greco, si confronteranno, sotto la guida del presidente della Corte Margherita Cassano, primo presidente della Corte di Cassazione, Fabrizio Gandini, consigliere della Cassazione che sosterrà l’accusa, e Giandomenico Ciaramella, l’avvocato che curerà la difesa.

Chicco Testa interpreterà il capostipite della dinastia de’ Medici. Contro l’imputato testimonieranno Elisa Anzaldo, giornalista e vicedirettrice del Tg1, e lo scrittore e giornalista Antonio Di Bella; a sostenerlo, invece, ci saranno Flavia Fratello, giornalista di La7, e lo storico nonchè già professore di Storia contemporanea all’Università di Camerino, Mauro Canali. Il pubblico, nel suo ruolo di giuria popolare, avrà il compito di assolvere o condannare l’imputato.

Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni, per prenotare e per conoscere il programma culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.

Sabato 12 e domenica 13 luglio, inoltre, torna a Capalbio Scalo il Mercatino dell’artigianato e del modernariato, un evento promosso dall’associazione “Il Quadrifoglio” e patrocinato dal Comune di Capalbio. Gli stand, aperti dalle 9 alle 23, si troveranno nel piazzale di via Umbria.