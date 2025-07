“I mondi dell’acqua”: primo appuntamento con le “Notti della natura”

Scarlino (Grosseto). Dai fiumi di montagna alle profondità del Mar Mediterraneo. Sarà un viaggio attraverso “I mondi dell’acqua” la prima serata delle “Notti della natura”, la rassegna di divulgazione scientifica giunta alla sua quinta edizione, organizzata dal Parco nazionale delle Colline Metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino, che prevede una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio e delle sue bellezze naturali, con la direzione scientifica di Giacomo Radi.

L’appuntamento è per venerdì 11 luglio alle 21.30 alla Rocca pisana di Scarlino con il naturalista, fotografo e divulgatore Marco Colombo (serata a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione).

L’incontro

Colombo accompagnerà il pubblico in un’immersione virtuale alla scoperta della biodiversità nei mondi dell’acqua: dai torrenti di montagna alle foci dei fiumi, dalle grotte oscure alle profondità marine, dove la vita sommersa si presenta aliena e misteriosa agli occhi di chi indossa maschera e pinne. Un incontro con polpi, lumache colorate, murene, delfini e squali, ma anche con granchi corazzati, gamberi blu e tritoni dalle creste di drago che si muovono silenziosi nel torbido dell’acqua che scorre tra le montagne, nei fiumi e nei laghi.

Laureato in Scienze naturali, guida ambientale escursionistica e istruttore di immersione subacquea, Marco Colombo si occupa di divulgazione scientifica. Le sue immagini e storie sono state pubblicate sulle principali riviste del settore, come National Geographic (Italia), Bbc Wildlife, Nat’Images, Unterwasser e Focus Wild. È consulente scientifico del programma televisivo Geo su Rai3. Ha scoperto una nuova specie di ragno e le sue foto sono state premiate nei principali concorsi internazionali, tra i quali (per tre volte) al Wildlife Photographer of the Year. Autore di dodici libri sugli animali, lavora anche in ambito di educazione ambientale, in collaborazione con aree protette, enti pubblici e progetti Life. Una selezione dei suoi scatti è su www.calosoma.it.

Tutte le informazioni sull’edizione 2025 delle “Notti della natura” sono su https://parcocollinemetallifere.it/le-notti-della-natura-quinta-edizione-tutto-il-programma/.

È possibile anche chiamare la sede del Parco delle Colline Metallifere (tel. 0566.844247) o la Porta del Parco di Gavorrano (tel. 0566.843402; e-mail info@parcocollinemetallifere.it).

Nella foto: Marco Colombo