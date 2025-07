Fiarc: Vittorio Ferretti confermato presidente provinciale degli agenti di commercio

Grosseto. Vittorio Ferretti è stato confermato presidente provinciale Fiarc, il sindacato di riferimento per gli agenti di commercio di Confesercenti.

«Raccolgo questa conferma con onore ed entusiasmo. Sono un agente ormai da moltissimi anni e conosco bene sia le esigenze storiche della categoria, che quelle nuove. La contrattualistica si sta evolvendo ed insieme ad essa il rapporto con le mandanti: non sempre nella direzione desiderata. Il rinnovo degli accordi economici – dichiara Ferretti – è un buon risultato, ma bisogna continuare a vigilare. La Fiarc è a disposizione di tutti gli agenti che hanno necessità di tutela, conteggi o anche un semplice chiarimento».

Il rinnovo delle cariche non riguarda solo la Maremma, ma tutta Confesercenti, anche a livello nazionale.

Per la prima volta a capo di Enasarco, l’ente previdenziale di mediatori ed agenti di commercio, ci sarà una donna. È stata infatti eletta Patrizia De Luise, già presidente nazionale di Confesercenti.

«Questo è motivo di grande orgoglio per noi, per la nostra associazione e certifica il lavoro svolto. La presidente De Luise non ha bisogno di presentazioni, ma questo incarico riprova ulteriormente il suo valore, soprattutto in una Fondazione prestigiosa ed efficiente come Enasarco, oltre che a rappresentare una vittoria netta del sistema Confesercenti», commenta Marco Di Giacopo, coordinatore di Assoterziario.

La sede dell’ufficio sindacale, insieme al patronato Epasa-Itaco, è sempre a Grosseto in via de’ Barberi 108. Fiarc Confesercenti mette anche a disposizione un numero diretto per ogni necessità degli agenti: 351.5213287.