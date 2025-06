Accessi al mare, Scarlino nel Cuore: “Erba alta, rifiuti sparsi e passerelle danneggiate”

Scarlino (Grosseto). “Nonostante la nostra denuncia pubblica di quasi due mesi fa, tramite un video che mostrava chiaramente lo stato di abbandono degli accessi al mare, con particolare riferimento all’impossibilità, per le persone con disabilità, di raggiungere le spiagge, ad oggi nulla è stato fatto”

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino nel Cuore, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale.

“Con l’avvicinarsi della stagione estiva, pensavamo che l’amministrazione di centrodestra che guida il Comune di Scarlino avesse almeno a cuore la cura del territorio per i propri cittadini e per i turisti – continua la nota -. E invece ci ritroviamo ancora una volta di fronte a erba alta, passerelle danneggiate e inutilizzabili, cassonetti straripanti e rifiuti abbandonati ovunque. Tutto questo a fronte di una Tari tra le più alte, mentre in Consiglio comunale si continua a sostenere che il servizio è ben gestito e costantemente monitorato. Oltre a quanto già denunciato pubblicamente dall’ex consigliere Destri sulla condizione della Strada Ppovinciale delle Collacchie, chiediamo all’amministrazione di uscire dall’immobilismo che la contraddistingue e di intervenire con urgenza, sostituendo le vecchie passerelle con strutture nuove e sicure”.

“Invitiamo infine i cittadini a continuare a segnalare questi problemi – termina il comunicato – con la speranza che finalmente l’amministrazione si occupi seriamente delle reali necessità del nostro Comune”.