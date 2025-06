Un weekend a ritmo di musica in paese: tutti gli eventi in programma

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La musica grande protagonista nel fine settimana a Castiglione della Pescaia.

Venerdì 20 giugno, alle 21.15, in piazza Solti, primo appuntamento con le “Sinfonie d’estate”. La rassegna si apre con un “Omaggio a Morricone e alla musica da film”, un viaggio emozionante tra le colonne sonore più celebri del maestro e altri capolavori del grande cinema. Sul palco gli archi dell’OrchestrasSinfonica Città di Grosseto, diretti dal maestro Maurizio Colasanti, con la straordinaria partecipazione del soprano Susanna Rigacci, voce storica delle musiche di Morricone.

Un tributo alle musiche dell’indimenticabile compositore Ennio Morricone sarà anche lo spettacolo ad ingresso gratuito che, sabato 21 giugno, alle 20, animerà piazza Orto del Lilli di Castiglione della Pescaia, nell’ambito della XIII edizione di “Arcobaleno d’estate”. Si chiama “Alla scoperta di Morricone” quello che l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, porterà in scena per l’evento promosso all’interno di un calendario che toccherà vari luoghi della Toscana.

E sempre sabato la “Festa della Musica” organizzata dal Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia animerà le vie del centro, con gruppi musicali locali che, a partire dalle 20, si esibiranno in performance live in diversi punti del paese, da corso della Libertà al lungomare di via Roma, da via Montebello a via della Libertà. Una serata travolgente all’insegna di ritmo, energia e voglia di stare insieme per celebrare l’estate con la musica nel giorno più lungo dell’anno, il solstizio d’estate.

In occasione della solennità del Corpus Domini sabato, dalle 18, si svolgerà la tradizionale processione per le vie del borgo di Castiglione della Pescaia, dalla chiesa di Santa Maria del Giglio alla chiesa di Santa Maria Goretti, dove alle 19 sarà celebrata la Santa Messa.

Da questo fine settimana i musei di Castiglione della Pescaia accolgono con orari prolungati, fino al 15 settembre, coloro che amano trascorrere anche l’estate tra arte, storia, natura e meraviglie del territorio. Il MuVet di Vetulonia sarà aperto dal martedì alla domenica con orario dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, mentre il Museo della Casa Rossa Ximenes sarà aperto dal martedì alla domenica con orario dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Non mancheranno anche in questo weekend le visite guidate al giardino Viaggio di Ritorno, il parco di arte contemporanea firmato dall’architetto Rodolfo Lacquaniti, sabato e domenica alle 17

Per gli sportivi e appassionati di vela, il Club velico Castiglione della Pecaia propone il Trofeo Fogar, la regata open d’altura nelle acquee di Castiglione e Punta Ala fino all’Isola d’Elba.

Con l’inizio della nuova settimana, la comunità di Castiglione della Pescaia festeggerà altre importanti ricorrenze. Si celebra infatti martedì 24 giugno, giorno della Natività di San Giovanni Battista, il XXX anniversario di sacerdozio del parroco don Paolo. A lui sarà dedicata la Messa delle 19 nella chiesa di Santa Maria Goretti.