Al via la tessera di socio sostenitore del Centro commerciale naturale: promozioni per chi aderisce

Pitigliano (Grosseto). Il Centro commerciale naturale di Pitigliano lancia ufficialmente la tessera di socio sostenitore, un’iniziativa che unisce valorizzazione del territorio, sostegno al commercio locale e vantaggi esclusivi per i cittadini.

La tessera, disponibile al costo di 10 euro, ha una validità annuale e dà diritto a promozioni riservate nelle attività aderenti al Centro commerciale naturale. Ogni esercizio commerciale potrà proporre sconti o vantaggi personalizzati: alcuni validi tutto l’anno, altri in continuo aggiornamento.

L’elenco dei punti vendita dove è possibile acquistare la tessera comprende: ScuolaGio, Le Chicche del Borgo, Fulvia Shopping, Locanda del Pozzo Antico, Margherita Guastini, Vrill (Daniela Pavonio), La Casa dei Carrai.

Attraverso un comodo QR code stampato sulla tessera e i canali social del Centro commerciale naturale, i possessori potranno restare sempre aggiornati sulle promozioni attive.

“Con questa iniziativa vogliamo creare un circolo virtuoso tra cittadini e commercianti – spiega la presidente del Centro commerciale naturale, Margherita Guastini –. È un modo semplice, ma concreto per supportare le attività del nostro paese, offrendo allo stesso tempo qualcosa di tangibile ai nostri sostenitori. La tessera non è solo un gesto simbolico, ma un vero e proprio strumento per rafforzare il legame tra la comunità e il tessuto commerciale del borgo”.

Il Centro commerciale naturale invita quindi tutta la cittadinanza e i visitatori abituali a diventare soci sostenitori: un piccolo contributo per una grande causa, capace di generare valore e vitalità nel cuore di Pitigliano.

Per maggiori informazioni e per scoprire le promozioni attive, è possibile seguire i canali social del Centro commerciale naturale di Pitigliano oppure scansionare il QR code presente sulla tessera.