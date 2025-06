La città celebra la festa del Corpus Domini: Messa solenne e processione

Grosseto. Giovedì 19 giugno sarà solennemente celebrata la festa del Corpus Domini a Grosseto.

Tutte le parrocchie della zona urbana sono invitate a partecipare alla Messa solenne, che il vescovo Bernardino presiederà alle 20.30 in cattedrale, da dove poi si snoderà la processione eucaristica lungo via Manin, porta Corsica, via Ximenes, via Manetti, corso Carducci, piazza Duomo, dove si terrà un momento di adorazione prima della benedizione eucaristica.

Sono particolarmente invitati i bambini che hanno ricevuto la Prima comunione, indossando possibilmente la veste bianca.