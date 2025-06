Trasporto pubblico, Fratelli d’Italia: “Pessimo servizio di Autolinee Toscane, la Provincia intervenga”

Grosseto. “Abbiamo sempre criticato come Fratelli d’Italia la scelta della Regione Toscana, prima a guida Enrico Rossi, sul trasporto pubblico locale, con l’affidamento ad Autolinee Toscane, il tutto portato avanti dalla Giunta Giani senza alcun ripensamento o miglioria, e ne siamo sempre più convinti. Oggi ne paghiamo tutti le conseguenze: da un modello efficiente, il servizio che veniva portato avanti da Tiemme, siamo arrivati a un modello disfunzionale, con disservizi pressoché quotidiani per i cittadini”.

A dichiararlo la consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Guendalina Amati, che prosegue: “Non si contano più i disservizi e le lamentele da parte delle persone e in una provincia come quella grossetana, che è vastissima, togliere fermate, far mancare autobus e lasciare a piedi giovani e anziani appare alquanto vergognoso. Chi ha governato la transizione verso Autolinee Toscane ha ignorato la voce dei territori. Ora è il momento della verità: chi ha sbagliato, deve chiedere scusa”.

“Visti i ripetuti disservizi nel trasporto pubblico locale e le diverse segnalazioni di cittadini e utenti con reclami e articoli sui giornali, crediamo da amministratori che la Provincia di Grosseto debba far sentire la propria voce – continua Amati -. Ci chiediamo se il presidente Limatola lo abbia fatto e se, come crediamo, questo non sia avvenuto, sarà il caso che al più presto si interessi del problema inviando almeno una lettera ad Autolinee Toscane, all’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli, alla Direzione regionale politiche, mobilità, infrastrutture e Tpl della Regione Toscana e, per conoscenza, ai sindaci della nostra provincia e a Upi Toscana, convocando un incontro urgente per cercare di risolvere la situazione”.

“Sono stati rilevati un notevole aumento di corse non effettuate, con tantissime segnalazioni di disservizio e disagi da parte dei cittadini. Questa situazione, che sta creando un grave ed inaccettabile disservizio, non può essere compensata solo con le sanzioni contrattualmente applicate da Regione Toscana, va risolta. Con l’inizio della stagione estiva la situazione sta letteralmente degenerando con centinaia di persone che rimangono a terra e non possono andare al mare o tornare a casa. A Marina di Grosseto praticamente il servizio non c’è, gli autobus partiti da Castiglione della Pescaia arrivano già carichi e quindi non si fermano, costringendo a far partire familiari per recuperare i ragazzi o gli altri utenti lasciati a piedi. Ci vuole ben poco a capire che le corse ed il numero dei mezzi impiegati in certe tratte sono largamente insufficienti – termina Amati –. Possibile che la Provincia e Limatola non se e rendano conto e non facciano nulla per trovare una soluzione al problema? Bello farsi foto alle inaugurazioni e partecipare agli eventi in lungo e in largo per tutta la provincia, ma vorremmo ricordare a Limatola che il suo ruolo di presidente della Provincia di Grosseto non consiste solo in questo, ma nel risolvere i problemi quando si vengono a creare”.