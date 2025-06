“Ritratti”: al via la mostra di Emiliano Baldi al Polo culturale Le Clarisse

Grosseto. Giovedì 12 giugno, alle 18.00, è in programma l’inaugurazione della mostra “Ritratti”, dedicata alle opere dell’artista Emiliano Baldi, che sarà ospitata nella sala conferenze del Polo Le Clarisse fino al 6 luglio. Per l’occasione l’ingresso è libero, per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0564.488066, dal martedì al sabato, dalle 11.00 alle 14.00, o scrivere una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Baldi, nato a Gavorrano nel 1978, frequenta il Liceo artistico grossetano e si laurea all’Accademia di Belle Arti di Firenze. I lavori pittorici dell’artista si concentrano sui ritratti, le impressioni del mare e il lavoro in fabbrica, tematiche ricorrenti anche nelle sue sperimentazioni scultoree in marmo, gesso, cera e materiale di recupero, provenienti da aziende siderurgiche e in disfacimento.

«Emiliano Baldi dimostra nella sua pittura una matura concezione della forma e un dominio del colore che convergono in quadri di monumentali idee compositive – dichiara Carlo Sisi, già direttore della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti a Firenze -, quasi racconti epici dedicati agli aspetti più drammatici della sua terra d’origine dove i protagonisti della sua storia familiare sono spesso ritratti sullo sfondo di una civiltà industriale prossima al confondersi con gli austeri contorni del paesaggio maremmano» .