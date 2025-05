Palazzetto dello sport: approvato progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria

Orbetello (Grosseto). Approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport per un importo totale di 490mila euro e ora l’amministrazione comunale di Orbetello è al lavoro per far partire celermente le procedure di gara.

La struttura sportiva lagunare infatti necessita di interventi di manutenzione straordinaria alle travi di copertura e agli impianti termici di produzione di calore e acqua calda: «Dopo aver inserito l’intervento nel piano dei lavori pubblici e reperito le risorse necessarie – spiega il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti –, siamo arrivati all’approvazione del progetto esecutivo».

«Da parte nostra – sottolinea il sindaco – esprimiamo soddisfazione per questo importante traguardo e ringraziamo sia l’ufficio lavori pubblici dell’Ente che il consigliere delegato, Roberto Berardi, per l’impegno profuso. Un investimento di 490mila euro che renderà nuovamente efficiente la principale struttura sportiva lagunare, a cui andrà presto ad aggiungersi la palestra della nuova scuola di Albinia».

«Siamo al lavoro – conclude Casamenti – per attivare il più celermente possibile le procedure di gara con l’obiettivo di far partire i lavori entro giugno e restituire al più presto la struttura sia alle scuole che alle tante associazioni sportive del territorio».