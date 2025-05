Grosseto. A partire da martedì 3 giugno, l’accesso al servizio della continuità assistenziale (ex guardia medica) sarà possibile solo previo contatto telefonico con il numero unico europeo per le cure non urgenti 116117.

Ciò consentirà di assicurare la risposta più idonea al bisogno espresso dal cittadino, evitando trasferimenti non necessari presso le sedi e riducendo al massimo eventuali attese.