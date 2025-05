“I Promessi Sposi: le conversioni silenti”, incontro alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Martedì 27 maggio, alle 17, alla Fondazione Polo universitario, nell’Aula delle Colonne, la professoressa Lucia Bastianini terrà una conferenza dal titolo “I Promessi Sposi: le conversioni silenti”, introdotta da Paolo Bastianini, vicepresidente della società Dante Alighieri.

L’argomento si sviluppa dalla considerazione che ne “I Promessi Sposi” è diffuso un costante richiamo alla responsabilità individuale nell’agire quotidiano, nella partecipazione alle vicende storiche, nella fede ed i personaggi del romanzo interpretano e vivono tale disposizione in maniera diversa. A questo proposito risultano particolarmente intense quelle che potremmo definire le conversioni silenti, momenti di profonda trasformazione interiore, solitari e affrontati spesso in modo non esplicito; rappresentano un processo di crescita umana e di maturazione spirituale, capace di produrre un cambiamento di prospettiva, di valori e di atteggiamento nei confronti della vita.