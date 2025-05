“Cabaret per Irene”: una serata di beneficenza tra risate e solidarietà

Grosseto. I Lions Club della Zona M della provincia di Grosseto – Lions Club Alta Maremma, Lions Club Grosseto Host, Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm e Lions Club Orbetello – si uniscono per un grande gesto di solidarietà.

Lunedì 20 maggio, alle 21, al Teatro Industri di Grosseto, andrà in scena la rappresentazione teatrale “Cabaret per Irene”, a cura della compagnia di Fabio Cicaloni.

“Una serata all’insegna del sorriso e della generosità, dedicata a Irene, una giovane donna colpita da un grave shock settico che ha comportato l’amputazione degli arti – si legge in una nota del Lions della Zona M -. Oltre al dramma fisico e personale, Irene è anche mamma di un bambino di sette anni. La sua storia ha commosso l’intera comunità e ha già suscitato una straordinaria gara di solidarietà. Anche i Lions della Zona M vogliono fare la loro parte: il ricavato della serata sarà devoluto per sostenere Irene, affinché possa affrontare il futuro con dignità, serenità e con gli strumenti necessari per crescere suo figlio”.

L’ingresso è a offerta libera.

“Invitiamo tutti a partecipare: sarà un’occasione per ridere, riflettere e, soprattutto, fare del bene – termina il comunicato -. Un gesto di cuore vale più di mille parole. Vi aspettiamo”.