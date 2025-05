Grosseto Music Project, penultimo live: ecco gli artisti protagonisti

Grosseto. Il Grosseto Music Project entra nella sua fase finale con il penultimo appuntamento live nei locali: sabato 17 maggio, a partire dalle 22.00, il Comix Café in piazza San Michele, nel cuore del centro storico di Grosseto, ospiterà una nuova serata all’insegna della musica giovane e della passione per il live.

Sul palco si alterneranno quattro giovani artisti dalla forte personalità artistica: Veleno, Dexter Red, Frego e Clementine.

Anche in questa occasione sarà presente Tommaso Bai, in arte KG Man, ambassador del progetto, che ascolterà le esibizioni live dei partecipanti per contribuire alla selezione degli artisti che prenderanno parte al grande evento finale.

Le serate precedenti sono state un concentrato di energia, talento e voglia di fare musica insieme. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo i locali e sostenendo con calore tutti gli artisti in gara. Ogni gruppo ha portato il proprio stile e la propria voce, contribuendo a rendere questo progetto qualcosa di vivo, autentico, partecipato.

Molti dei musicisti in gara provengono proprio da Grosseto e dintorni, ma è un segnale importante anche la partecipazione di gruppi da fuori città: un bel riconoscimento alla bontà e alla credibilità del progetto, che sta attirando talenti anche oltre i confini locali.

«Non possiamo che essere felici del percorso fatto finora – affermano dallo staff del progetto –. L’obiettivo era creare una rete, dare spazio ai giovani musicisti e riportare la musica live al centro della scena cittadina e possiamo dire che questo sta accadendo, serata dopo serata. Ci avviciniamo così alla conclusione di questa fase, con il gran finale ormai alle porte… Ma prima, ci aspetta ancora una serata da vivere tutta d’un fiato. Non mancate: la musica a Grosseto è più viva che mai».

Nella foto: Tommaso Bai (KG Man), lo staff del Grosseto Music Project con le band che si sono esibite nella terza serata dei live del progetto.