Troppi clienti non soci e pregiudicati: la Questura chiude un circolo privato

Grosseto. Oggi, la Divisione di Polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Grosseto, insieme alla Polizia Municipale di Grosseto, ha provveduto alla chiusura per la durata di 15 giorni di un circolo privato.

Il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’art. 100 del Tulps dal Questore di Grosseto, è la conseguenza dei numerosi controlli effettuati in questi mesi, soprattutto nelle ore serali e notturne, sia nell’ambito di una mirata e sinergica strategia di controllo del territorio, sia per rispondere anche alle denunce ed agli esposti presentati dai residenti nella zona.

In questi mesi le Forze dell’Ordine hanno accertato che il circolo privato, oltre ad essere causa di degrado urbano e turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, si comportava di fatto come un esercizio pubblico, trovandovi, infatti, al suo interno sempre avventori non soci, alcuni dei quali pregiudicati, ma frequentatori assidui del locale, intenti a consumare quasi sempre alcolici, in violazione delle vigenti normative nazionali e regionali che consentono l’attività di somministrazione di cibi e bevande esclusivamente ai soci dei circoli medesimi.

“Quest’ultimo provvedimento di chiusura conferma l’impegno della Questura di Grosseto, in sinergia con le altre forze di polizia – si legge in una nota della Questura -, di voler ristabilire la tranquillità ed il rispetto della legalità nel territorio grossetano”.