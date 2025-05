Gioco, divertimento e mobilità attiva: in paese torna “Bimbimbici”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Torna anche quest’anno a Castiglione della Pescaia “Bimbimbici”, la manifestazione nazionale di Fiab Italia che promuove la mobilità attiva e diffonde l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.

L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con Fiab Grosseto Ciclabile Aps, è in programma per domenica 11 maggio. Sarà una giornata di gioco e divertimento, dove bambine e bambini potranno cimentarsi, pedalando in sicurezza, in un percorso didattico di abilità, con birilli e mini segnaletica verticale che riproduce un tipico ambiente urbano. L’appuntamento è in piazza Orto del Lilli, dalle 10 alle 13.

Nell’occasione, sarà consegnata ufficialmente la bandiera gialla di Fiab per la partecipazione del Comune di Castiglione della Pescaia all’VIII edizione di “ComuniCiclabili”, il format che attesta il grado di ciclabilità dei Comuni italiani.

«Siamo felici di ospitare l’edizione 2025 di “Bimbimbici” – afferma la sindaca Elena Nappi -, che permette ai più piccoli di imparare, divertendosi, le regole base della sicurezza stradale e la segnaletica, conoscenze fondamentali per un territorio come il nostro, a forte vocazione sportiva a due ruote. E siamo orgogliosi di ricevere, per l’ottavo anno consecutivo, ovvero da quando è nato, il riconoscimento della Bandiera dei “ComuniCiclabili”, che attesta ancora una volta l’impegno di questa amministrazione sulla mobilità sostenibile. A conferma di questa forte volontà di volere un turismo green per valorizzare il territorio, proprio nei giorni scorsi sono stati assegnati i lavori per la realizzazione del lotto 1 della Ciclovia Tirrenica che collega Punta Ala alle Rocchette. Un’opera importante per la viabilità alternativa lenta e sicura, che ci proietta verso un futuro ciclabile sempre più sostenibile e turisticamente competitivo».