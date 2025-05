Charter Night: il Lions Club celebra 68 anni di storia tra memoria, riconoscimenti e impegno per il territorio

Grosseto. Grande partecipazione e intensa emozione hanno caratterizzato la serata del 68° anniversario dalla fondazione del Lions Club Grosseto Host, celebrato con l’evento ufficiale della Charter Night. Soci, autorità e amici del Club si sono ritrovati per condividere un momento di forte coesione, tra memoria storica e slancio verso il futuro.

A dare il via alla cerimonia è stato il presidente del Club, Michele Ferraro, con un appassionato intervento in cui ha ripercorso le tappe fondamentali della lunga storia del Lions Club, evidenziando il valore dei principi lionistici e l’impegno concreto a favore della comunità locale. Nell’occasione, Ferraro ha ricordato i 40 presidenti che si sono succeduti nel corso dei decenni, ognuno dei quali ha lasciato un segno importante nella crescita del sodalizio.

Durante la serata, sono stati consegnati riconoscimenti speciali ai soci che hanno raggiunto significativi traguardi di militanza:

15 anni Salvatore Fadda;

Salvatore Fadda; 25 anni Franco Fazzi;

Franco Fazzi; 30 anni Francesco Guerreschi;

Francesco Guerreschi; 45 anni Ettore Biagioli.

Un segno tangibile di fedeltà e di costante partecipazione alla missione lionistica.

Momento centrale della serata è stato il conferimento del premio “Imprenditore dell’anno” a Antonio Lauria, figura di spicco dell’imprenditoria toscana e nazionale, vicepresidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) e presidente della Scuola edile grossetana. Lauria è stato premiato per la sua visione etica, la capacità di innovazione e il costante contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio. La targa è stata consegnata dal presidente Ferraro tra l’applauso sentito di tutta la platea.

“Il 68° anniversario è stato dunque occasione per rinnovare lo spirito lionistico e per rafforzare l’orgoglio di appartenere a un’associazione che da oltre sei decenni è punto di riferimento per il volontariato – si legge in una nota dell’associazione –, la solidarietà e il servizio alla comunità.