Via libera alla mozione di Amedeo Gabbrielli: nasce la Consulta provinciale della famiglia

Grosseto. Approvata all’unanimità la mozione per costituire la Consulta della famiglia promossa dal consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli, di Forza Italia – Udc – Noi Moderati.

La mozione è stata firmata dai consiglieri Guendalina Amati e Michele Vaiani, di Fratelli d’Italia, Walter Capitani, della Lega, Angelo Pettrone, di Nuovo Millennio, Alfiero Pieraccini, di Nuovo Orizzonte Civico.

“Il tema della famiglia ha coinvolto i consiglieri sia quelli di maggioranza che quelli di minoranza – spiega Gabbrielli -. E’ giusto che la politica riconosca alla famiglia un ruolo fondamentale perchè è cellula fondamentale della società, costituisce il nucleo primario nello sviluppo personale, emotivo, cognitivo e socio-affettivo del bambino e svolge il ruolo di ammortizzatore sociale. La Consulta sarà strumento partecipativo ed avrà l’obiettivo di raccogliere informazioni per analizzare il modello delle famiglie grossetane e individuare soluzioni per migliorare il loro benessere; conciliare per i genitori il rapporto tra mondo del lavoro e famiglia per contrastare la forte denatalità. Auspicio di tutti i consiglieri di minoranza e maggioranza è che la consulta per la famiglia venga promossa in tutti i comuni grossetani”.