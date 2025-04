Nasce la Consulta provinciale dello sport: pubblicato il bando per le candidature

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha istituito la Consulta provinciale dello sport, un organismo volto a favorire il dialogo tra associazioni per lo sviluppo delle politiche sportive.

A tal fine, ha emesso un avviso pubblico per raccogliere le candidature. Secondo quanto previsto dal regolamento, faranno parte della Consulta i seguenti soggetti: un rappresentante per sport in cui operano, fino ad un massimo di 3 associazioni/società sportive accreditate; due rappresentanti per sport in cui operano, fino ad un massimo di 5 associazioni/società sportive accreditate; tre rappresentanti per sport in cui operano più di 5 associazioni/società sportive accreditate; un rappresentante per ciascun Eps (Ente di promozione sportiva) per il quale sono accreditate più di tre associazioni e che abbia sede nel territorio.

La candidatura deve essere presentata entro e non oltre il 20 maggio 2025 per Pec alla mail provincia.grosseto@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano all’ufficio Protocollo.

Per informazioni: tel. 0564.484324, e-mail p.opportunita@provincia.grosseto.it

Avviso e modello di domanda sono consultabili al seguente link: https://www.provincia.grosseto.it/2025/04/18/individuazione-dei-rappresentanti-per-lassemblea-della-consulta-dello-sport-della-provincia-di-grosseto/