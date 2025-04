Torna Grosseto Music Project: al via la seconda edizione del contest

Grosseto. Far crescere la passione per la musica suonata dal vivo e condividere l’esperienza di suonare in gruppo: è questo il cuore del Grosseto Music Project, che torna con una seconda edizione tutta rinnovata.

Il progetto, ideato da un gruppo di ragazzi grossetani, è sostenuto dal Comune di Grosseto. Dopo il successo della prima edizione, che aveva proposto un contest, delle masterclass e una festa finale, quest’anno il format si evolve per raggiungere ancora più giovani, mantenendo lo spirito originario: fare musica e farla insieme.

Grosseto Music Play: si parte dal vivo

Da febbraio è attiva sul sito www.grmusicproject.it una call per giovani musicisti – o aspiranti tali – con voglia di mettersi in gioco su un vero palco.

La prima fase del progetto, chiamata Grosseto Music Play, prevede una serie di esibizioni live nei locali della città tra aprile e giugno.

Gli artisti selezionati dallo staff avranno l’opportunità di suonare davanti a un pubblico reale, supportati da tecnici professionisti che cureranno il suono e offriranno consigli utili.

Ogni band dovrà portare i propri strumenti, mentre l’amplificazione e le luci saranno a cura dell’organizzazione. Una scelta precisa: insegnare ai giovani a cavarsela, proprio come succede nel mondo reale dei live.

«Siamo felicissimi del riscontro avuto – raccontano gli organizzatori –. Abbiamo ricevuto oltre 100 iscrizioni e stiamo selezionando le band per le serate già in programma. Le prime convocazioni sono partite, non vediamo l’ora di iniziare».

Date e locali

Ecco le date ufficiali dei live:

sabato 26 aprile – Mordimmi (via Roma/via Damiano Chiesa);

domenica 4 maggio – Isle of Skye Pub (via de Barberi);

domenica 11 maggio – Giardino degli Arcieri (piazza Amos Nannini), durante l’evento “Cambio dell’Armadio”;

sabato 17 maggio – Comix Café (piazza San Michele);

sabato 14 giugno – Il Chiosco (piazza Donatello).

«La scelta dei luoghi non è casuale – spiegano –. Vogliamo che la musica si diffonda in tutta la città, valorizzando anche spazi meno frequentati che non sempre godono di ottima salute e reputazione».

Una vera occasione di crescita

Durante ogni serata sarà presente Kg Man (Tommaso Bai), cantante, vocalist, songwriter ed autore, che ha girato il mondo calcando i palchi dei festival più famosi al mondo (Heineken Jammin Festival, Rototom Sunsplash, OverJam, Sonisphere, Venice Sunsplash, Onelove Festival), attuale voce dei Quartiere Coffee è anche ceo di M1, etichetta discografica con la quale divulga, oltre alle proprie opere, anche quelle di altri artisti affiancato da un team di producers attenti ed esperti: il suo compito sarà quello di affiancare lo staff nella selezione delle quattro band finaliste.

Questi gruppi parteciperanno all’evento finale venerdì 20 e sabato 21 giugno al Teatro degli Industri, una due giorni di lavoro intensivo tra registrazioni, coaching tecnico e artistico.

Accanto a Kg Man ci saranno due nomi di rilievo nel panorama tecnico e artistico della musica italiana: Luca Giannerini, fonico di artisti come Gino Paoli, Elisa, Baglioni, Ramazzotti, Dalla, e Riccardo Cavalieri, musicista, compositore, arrangiatore e produttore, diplomato in viola che si è esibito in tutta Italia collaborando con Zubin Mehta, Claudio Abbado, Irene Grandi, Edoardo Bennato, Renato Zero.

«Non verranno scelti i più bravi – dichiarano dallo staff del Grosseto Music Project –, ma le band o i musicisti che hanno una buona preparazione, ma anche bisogno di una guida, di consigli per migliorare e migliorarsi. Sarà un’occasione per scoprire anche nuove sonorità, per confrontarsi con personalità che hanno tanta esperienza e su settori diversi».

Gran finale al Teatro degli Industri

Sabato 21 giugno, al termine delle due giornate in teatro, ci sarà una serata aperta al pubblico e a ingresso gratuito, in cui le band presenteranno il lavoro svolto.

«Grazie a chi ci crede»

«Vogliamo ringraziare – concludono gli organizzatori – tutti coloro che ci stanno aiutando a portare avanti il progetto: in primis ovviamente il Comune che ci dà fiducia e non è mai scontato, l’associazione Escargot e I Teatranti di Fabio Cicaloni, che ci danno la sicurezza di avere le spalle protette nella libertà di fare le nostre scelte e, alle volte, i nostri errori; i locali che hanno accettato il nostro invito a partecipare e che mettono a disposizione i loro spazi; il Clan della Musica, il Cmm e tutti i singoli soggetti che ci hanno aiutato a promuovere il progetto. Il nostro invito è semplice: venite, ascoltate, condividete. Solo così la musica giovane potrà crescere davvero».

Informazioni utili

Date live: dal 26 aprile al 15 giugno

Finale: 20-21 giugno – Teatro degli Industri

Sito ufficiale: www.grmusicproject.it

Social: @grmusicproject

Contatti: info@grmusicproject.it

Nella foto di gruppo, da sinistra: Marco Simonetti, Comix Cafè; Matilde Rapisarda, staff Grosseto Music Project, Elena Carlesi, Il Chiosco, Luca Giannerini, tecnico del suono, Kg Man (Tommaso Bai), musicista ambassador, Alessandro Falconi, staff Grosseto Music Project, Riccardo Cavalieri, arrangiatore, Jacopo Sabinos, titolare di Mordimmi, Anna Bonelli, funzionaria del Comune di Grosseto, Fabio Cicaloni de I Teatranti.