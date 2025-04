Muore storica esponente, il cordoglio di Sinistra Italiana: “Se ne va un pezzo di storia”

Grosseto. “La nostra compagna Gabriella c’è sempre stata e per questo oggi sembra impossibile che non ci sia più. Non è andata via solo una bella persona, colta ed appassionata, è andato via un pezzo di storia collettiva del nostro territorio. Una storia difficile, ma a lunghi tratti bellissima, fatta di conquiste e progresso, di lotta e resistenza”.

Nicola Menale, segretario della federazione di Grosseto di Sinistra Italiana, e Marco Sabatini, ex segretario di Sinistra Italiana Toscana e della federazione di Grosseto, commentano la scomparsa di Gabriella Cerchiai.

“Abbiamo vissuto insieme a Gabriela in Sel e in Sinistra Italiana-Avs gli ultimi 20 anni della sua vita politica attiva – continua la nota -. Noi che al Pci, per motivi anagrafici, non abbiamo potuto aderire, grazie a Gabriella ed ai suoi racconti quella magnifica storia l’abbiamo potuta ‘toccare’ con mano.

Ascoltarla era arricchirsi ed apprezzare valori e cultura che hanno impregnato una generazione, in particolare di donne, ed un’idea di politica e di vita”.

“La sua grande esperienza, che mai ostentava, le dava strumenti per capire il presente e per guardare al futuro. Sentiamo la necessità di continuare a far vivere Gabriella affinché non si abbandoni l’importanza di pensare agli ultimi – termina il comunicato –, a chi si trova in una situazione di difficoltà e chi, come noi e come tantissimi altri in questo territorio, ha avuto la fortuna di conoscerla ha il dovere di continuare a raccontarla”.