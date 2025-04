Ampliamento della terrazza e dei portici, il Pd: “Al Comune non interessa il progetto”

Monte Argentario (Grosseto). “Mentre restiamo in trepidante attesa di nuovi front e dietrofront del sindaco e della sua tentennante Giunta fantozziana, con tutta la cittadinanza giustamente imbestialita perché deve pagare anche l’aria che respira, gli antieroi locali lasciano da parte progetti seri e che porterebbero molti benefici alla cittadinanza e al turismo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Monte Argentario.

“Uno di questi è il progetto dell’ampliamento di via Barellai con portici sottostanti: ‘A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca’, diceva qualcuno più autorevole di noi – continua la nota -. Infatti, questo progetto non è farina del loro sacco e quindi non hanno interesse nel portarlo avanti. Il progetto è stato proposto e approvato dalla Giunta precedente, previo parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza di Siena, ed è già stata indetta apposita gara di appalto per i lavori, vinta da un’azienda primaria nel settore”.

“L’opera è interamente finanziata dalla Regione Toscana, che ha incaricato l’Autorità portuale della realizzazione. Già da due anni tutto era pronto perché si potessero iniziare i lavori di riqualificazione di una delle zone più belle della nostra passeggiata, incorniciata da portici funzionali e belli. Tutto era pronto per l’inizio lavori, ma a quanto pare a loro, o chi per loro, non piace riqualificare, ma piuttosto imbruttire. È così che si fanno gli interessi dei propri cittadini? È così che (non) si utilizzano i finanziamenti della Regione, aspettando che scadano e vadano perduti? Per una volta che un’opera non viene finanziata dalle tasche dei cittadini, chi ci amministra si permette di dire ‘No’ come chi voleva far dispetto alla consorte, se non fosse che a rimetterci, però – termina il Pd –, è un paese intero”.