Aziende on Campus: “Verso il mondo lavoro” con il Centro per l’impiego di Grosseto

Grosseto. Giovedì 10 aprile, alle 11.30, nell’aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori 43, di terrà un evento organizzato da Placement Office – Career Service dell’Università di Siena, Fondazione Polo universitario grossetano, Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti) ed il Centro per l’impiego di Grosseto (Cpi).

Il Cpi presenterà i propri servizi con un intervento dal titolo “Verso il mondo del lavoro: strumenti ed opportunità offerti dai Centri per l’impiego”; si tratta di un focus mirato a presentare gli strumenti e le opportunità per il futuro professionale degli studenti universitari e dei laureati, una preziosa occasione per entrare in contatto con le opportunità di lavoro e per conoscere i servizi gratuiti del Cpi, quali:

l’accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro, con la definizione di un percorso personalizzato finalizzato alla definizione di un progetto professionale ed il supporto nelle attività di ricerca delle opportunità, in linea con il profilo ricercato;

il supporto all’autoimpresa, con i percorsi di supporto allo sviluppo di un’idea imprenditoriale;

il servizio di attivazione dei tirocini extra curricolari;

la formazione gratuita relativa al Programma Pnrr Gol;

Giovani Sì, il progetto per l’autonomia dei giovani di Regione Toscana;

Eures – Portale europeo per la ricerca del lavoro;

la borsa di mobilità della Regione Toscana per i tirocini ed il lavoro in Europa.

Per partecipare alla presentazione è utile iscriversi entro il 9 aprile alle 23 su Jobteaser; per chi non avesse un profilo sulla piattaforma Jobteaser dell’Università di Siena è possibile crearlo al link utilizzando la propria email @student.unisi.it.

Per informazioni contattare aziende.career@unisi.it.