Fratelli d’Italia replica a Termine: “Vivarelli Colonna e il modello Grosseto fanno invidia a chi prima ha fallito”

“Leggendo quanto riportato nella nota del segretario del Pd Giacomo Termine e apparsa sui giornali, verrebbe da chiedersi: ma il segretario del Pd c’è o ci fa?“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

“Caro segretario Pd, attaccare sindaco e Giunta di Grosseto, e nel complesso attaccare il modello Grosseto, ci pare davvero fuori luogo. Il progetto della coalizione Viva Grosseto – prosegue Fabrizio Rossi – rappresenta una gestione politica, amministrativa della città e del suo territorio, che spazia dall’ambiente, allo sport, all’urbanistica, alla spending review e a molto altro, che da diverso tempo viene portata come esempio di ottima amministrazione, non solo in Regione, ma in Italia”.

“La giunta comunale e il suo comandante – prosegue Fabrizio Rossi –, a differenza di quello che si vorrebbe far credere da parte della sinistra, oggi rappresentata dal segretario Pd Giacomo Termine, è che Vivarelli Colonna avrebbe fallito, quando lo stesso sa benissimo che non è così e lo testimonia il grande passo in avanti della città che ha cambiato marcia“.

“Purtroppo in questo momento il segretario del Pd, forse perché frastornato dalla risonanza mediatica che ha avuto alcuni giorni fa per un’altra vicenda che l’ha visto protagonista, o forse perché ancora non ha chiaro il concetto che Grosseto adesso è amministrata dal centrodestra, sta scrivendo all’impazzata su tutto senza essere mai venuto a Grosseto. La maggioranza dei cittadini grossetani – dichiara Rossi –, in un recente passato, e più precisamente nel giugno del 2016, stanca di essere amministrata in modo fallimentare da una giunta di sinistra, con a capo un sindaco Pd, ha deciso di mandare a casa quella gestione non più all’altezza“.

“Che piaccia o no al segretario del Pd Termine, il nostro sindaco Vivarelli Colonna non scappa da alcuna responsabilità. Attualmente, il sindaco è ben saldo in sella al proprio Comune e non ha nessuna intenzione di fuggire come il Pd vorrebbe far credere. Quanto ai rumors di una sua eventuale candidatura alla Regione – commenta Fabrizio Rossi –, essendo al momento solo chiacchiere, come tali lasciano il tempo che trovano. Se poi la coalizione dovesse decidere di puntare su una eventuale candidatura di Vivarelli Colonna, il nostro partito sarà pronto a far la propria parte, così come farebbe per ogni altro candidato pronto a scardinare il potere autoreferenziale della sinistra nella regione Toscana, di cui Termine e l’ennesimo esempio di sindaco di filiera”.

“Per adesso – termina Fabrizio Rossi – possiamo già rivendicare tante vittorie per i grossetani e tante altre vittorie arriveranno nei prossimi mesi. Consigliamo, infine, al segretario del Pd di rilassarsi e lasciare da parte la sua smania di protagonismo. Per adesso, Vivarelli Colonna e la sua Giunta stanno lavorando bene per Grosseto e i grossetani“.