Doppiaggio: Vittorio Guerrieri e Roberta Greganti promuovono le voci maremmane dello Studio Enterprise

Una delle coppie più famose del doppiaggio italiano ha fatto tappa allo Studio Enterprise.

Un appuntamento imperdibile per gli allievi della scuola di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini, che si sono confrontati con le voci delle più grandi stelle di Hollywood.

Vittorio Guerrieri, voce di Ben Stiller, John Corbett, Christian Slater, Jean-Claude Van Damme, e Roberta Greganti, doppiatrice di Julianne Moore, Salma Hayek, Uma Turman, Annette Bening, Goldie Hawn, sono stati accolti da applausi e risate durante l’incontro pubblico allestito presso il teatro della scuola grossetana. Lo stage poi, ha messo in mostra i miglioramenti degli allievi maremmani.

Oltre 40 iscritti ai corsi si sono confrontati con i due doppiatori professionisti, che da ormai due anni sono insegnanti in pianta stabile del livello di formazione professionale che si tiene presso la Fono Roma, nella capitale. Già in passato, sia Guerrieri che Greganti, hanno convocato i ragazzi dello Studio Enterprise per partecipare ai turni di doppiaggio professionali.

Al termine del laboratorio, i due doppiatori si sono dichiarati soddisfatti della crescita mostrata dagli allievi dello Studio Enterprise, in grado di raggiungere un elevato livello di preparazione, sottolineando la professionalità e la serietà che contraddistingue la scuola grossetana, divenuta ormai una della più importanti realtà formative nel panorama nazionale.

Con molta probabilità quindi, a breve arriveranno nuove chiamate per coloro che si sono distinti davanti al leggio. Un segnale incoraggiante nell’ottica della crescita professionale e della continuità che sta sempre più diventando tradizione.