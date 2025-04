Polizia Municipale: nuovo numero telefonico per le segnalazioni

Nasce un numero interamente dedicato ai cittadini che vogliono avere informazioni da parte della Polizia Municipale: accanto allo 0564 26000, dedicato esclusivamente alle emergenze, è oggi attivo lo 0564 488500, sette giorni su sette, dalle 7 del mattino all’una di notte.

Chi vorrà comunicare notizie di incidenti, eventi imprevisti sulla sede stradale come aperture improvvise di buche, cadute di alberi, cornicioni o pali potrà chiamare il 26000.

Per tutte le altre casistiche, e per non affollare il numero dedicato alle emergenze, il cittadino troverà al 488500 un risponditore automatico che lo condurrà direttamente all’ufficio dedicato che meglio potrà gestire la sua richiesta.

Nel dettaglio, ecco i numeri di smistamento del servizio:

1: Ufficio Verbali.

2: Cartelle esattoriali.

3: Infortunistica.

4: Polizia Amministrativa.

5: Segnalazioni ambientali e pubblica illuminazione.

6: Ordinanze.

7: Nucleo Antidegrado.

8: Edilizia.

9: Operatori Centrale Operativa.