Il “Vintage Lux Festival” illumina Grosseto: tre giorni di musica, spettacoli e mercatini

Cortei storici di moto d’epoca, mercatini vintage, stand di food & beverage e tanta, tanta musica: sono questi gli ingredienti del “Vintage Lux Festival”, che si svolgerà dal 13 al 15 agosto al parco Pertini, in via Giotto, e allo stadio di baseball “Jannella” di Grosseto.

L’iniziativa è organizzata dalla “Lux Events“, in collaborazione con il Comune di Grosseto, e sarà presentata dal Conte Max e da Selvaggia Roma, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

“Si tratta del primo evento di questo tipo a Grosseto – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. E’ un’iniziativa consolidata in altre città italiane e abbiamo deciso di proporla anche nel capoluogo maremmano. C’è tanta voglia di divertimento, di musica, di stare insieme e ringrazio la ‘Lux Events’ per aver organizzato questa manifestazione. Ci auguriamo di attirare anche i turisti che soggiorneranno nella nostra costa: ci saranno collegamenti con il lungomare di Marina di Grosseto e il centro storico cittadino. Abbiamo fatto una stima e pensiamo che arriveranno a Grosseto, per questo evento, dalle 30mila alle 50mila persone”.

“La nostra città ha ottenuto un grande risultato con la candidatura a capitale italiana della cultura – sottolinea l’assessore alla cultura Luca Agresti – e siamo il quarto comune toscano per presenze turistiche. Con il sindaco abbiamo convenuto sul fatto che a Grosseto mancassero i grandi eventi musicali e ci siamo impegnati per portare in città questa manifestazione, che non si sovrapporrà con altre iniziative in provincia. il ‘Vintage Lux Festival’ unirà momenti di spettacolo, ludici ed enogastronomici”.

“E’ da oltre un anno che stiamo organizzando questo evento – spiega Klaudio Viska, titolare della ‘Lux Events’ -, ringraziamo il Comune per aver collaborato a questa iniziativa e per far crescere ogni giorno questa città. Tutti si lamentano che a Grosseto non ci sono grandi eventi e noi, con il ‘Vintage Lux Event’, vogliamo colmare questa lacuna“.

“Questa manifestazione renderà protagonista Grosseto a livello nazionale – sottolinea Roberta Rusconi, responsabile marketing della ‘Lux Events’ -. L’evento partirà nel tardo pomeriggio del 13 agosto sul lungomare di Marina di Grosseto con cortei storici di moto d’epoca. Al parco Pertini ci saranno tanti eventi gratuiti, con drink preparati dal due volte campione del mondo di bartendering Bruno Vanzan, mercatini vintage, food track che serviranno cibo delizioso e un red carpet su cui i visitatori potranno farsi foto con personaggi famosi. Inoltre, la sera, allo stadio di baseball, sono in programma spettacoli musicali a pagamento”.

“Da grossetano sono felice che i grandi eventi musicali tornano in città – dichiara il Conte Max -. Io faro da collante fra il pubblico e gli ospiti“.

“Sono molto orgogliosa di far parte di questo evento – aggiunge Selvaggia Roma –. Ringrazio Klaudio Viska, che ha un’umanità impressionante, e il sindaco Vivarelli Colonna“.

Per quanto riguarda gli spettacoli musicali, il 13 agosto è previsto il concerto di Fabrizio Moro, il 15 agosto ci sarà il Deejay Time con i dj Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta, mentre l’evento del 14 agosto è ancora tutto da svelare.