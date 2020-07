Il Comune mette in vendita il campeggio La Finoria e il laboratorio Lea

Questa mattina, il Comune di Gavorrano ha approvato una manifestazione di interesse per la vendita congiunta dei seguenti immobili di proprietà comunale, utilizzando la procedura a trattativa privata:

campeggio La Finoria;

laboratorio Lea (immobile all’interno del campeggio la Finoria).

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata per il 21 agosto.

Per scaricare la documentazione relativa, è possibile consultare il link http://www.comune.gavorrano.gr.it/pagina.asp?idl=1&idm=293&ids=0&cod2=0&cod3=0#finoria.

“L’amministrazione comunale di Gavorrano accelera sul percorso di alienazione del campeggio La Finoria, purtroppo chiuso da 4 anni, alla fine della passata concessione trentennale – spiega il sindaco Andrea Biondi -. Dopo due bandi pubblici di alienazione andati purtroppo deserto, si vuole individuare soggetti potenzialmente interessati alla fase di trattativa privata, considerando strategica per il Comune la ripartenza dell’attività, sia dal punto di vista occupazionale che di ricaduta economica sul territorio. Fra l’altro il campeggio della Finoria risulta un tassello fondamentale nel progetto di sviluppo per la valorizzazione territoriale ai fini turistici, sfruttando la vicinanza di Gavorrano alla costa, e potendo contare sul pregio enogastronomico, storico minerario, con la sede del Parco delle Colline Metallifere, e naturalistico. Infatti, oltre alla rilevante componente dell’offerta economica, saranno valutati per la futura alienazione anche i progetti di riqualificazione della struttura ricettiva in armonia con i piani di sviluppo del Comune di Gavorrano“.