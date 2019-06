“Vita da ape”: nuovo appuntamento con “Sogni d’oro al Museo”

Il ciclo di eventi “Sogni d’oro al Museo“, che il Museo di storia naturale della Maremma dedica ai bambini di età compresa tra 8 e 12 anni, offre l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

Sabato 15 giugno, a partire dalle 20.30, nella sede della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura diretta da Andrea Sforzi, in strada Corsini 5 a Grosseto, “Vita da ape” offre ai più piccoli la possibilità di vivere un’avventura da non perdere. Prima il laboratorio, poi tutti a dormire in sacco a pelo. E la mattina successiva colazione al museo.

«Durante il laboratorio – dicono al museo – scopriremo insieme con i bambini come è fatto e organizzato un alveare, conosceremo il ruolo dell’ape regina e delle api operaie, capiremo il loro ciclo vitale e ci concentreremo sui prodotti delle api: la cera e i differenti tipi di miele. Ogni bambino, al termine del laboratorio, con l’aiuto del personale del museo realizzerà una candelina fatta con la cera d’api. E poi, tutti in giro tra le sale chiuse del museo prima di addormentarsi tra civette, delfini e gatti selvatici. A farci compagnia in questa avventura saranno gli esperti dell’azienda Miteterra che, insieme con gli operatori del museo, prepareranno per i ragazzi coinvolgenti attività per imparare a conoscere e a proteggere le api ed il prezioso ruolo che svolgono».

L’evento è su prenotazione e a pagamento: per informazioni, costi e prenotazioni è possibile telefonare dalle 9 alle 13 al numero 0564.488571 oppure inviare un’e-mail a [email protected]

I soci di Fondazione Grosseto Cultura hanno diritto a una riduzione sul costo di partecipazione all’evento. È possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni, anche al Museo di storia naturale della Maremma.