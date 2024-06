Torna il festival internazionale “Music & Wine”: il programma dei concerti

Grosseto. Compie il proprio 34° anno il festival internazionale “Music & Wine”, sorto nel 1991 dalla collaborazione fra l’associazione Amici del Quartetto e l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto.

Un evento musicale che ha il vanto di essere stato il primo festival di musica classica da camera in città e uno dei più anziani nella provincia. Oltre trent’anni di attività ininterrotta che nel tempo ha formato schiere di ascoltatori per almeno due generazioni e al tempo stesso ha visto calcare le proprie scene da solisti e gruppi musicali di rilevanza internazionale e giovani promesse nel campo musicale, alcune di loro divenute oggi vere e proprie star nel panorama musicale mondiale.

Un’attività, quella degli Amici del Quartetto, continua e appassionata che ha portato questa piccola associazione musicale a stringere rapporti di collaborazione con festival di fama internazionale in molti Paesi del mondo in un crescendo di caratura artistica sia dei propri musicisti che dei propri ospiti, ma che non ha alterato minimamente le caratteristiche del festival “Music & Wine”, nato per unire all’eccellenza dell’ascolto della musica dal vivo quello altrettanto importante e godibile dei migliori vini e i migliori cibi del nostro territorio.

In occasione dei concerti anche quest’anno si alterneranno presentazioni e degustazioni sia enologiche che gastronomiche: come di consueto, hanno offerto la propria collaborazione sia l’associazione “Rosae Maris” che la Scuola europea sommelier, oltre all’Associazione nazionale assaggiatori grappa ed acquaviti e ad Antichi Gusti di Maremma.

Il festival, che coprirà praticamente tutto il periodo estivo a partire dal prossimo 28 giugno, tornerà nei propri luoghi di elezione, quali le frazioni del comune di Grosseto, le Terme leopoldine a Marina di Grosseto, con incursioni sul territorio circostante, quali ad esempio la meravigliosa Villa Bellaria di Campagnatico e l’antichissima chiesa parrocchiale di Sticciano alto. Anche in questa edizione, che spazierà come di consueto attraverso i più vari stili musicali, oltre a grandi nomi del panorama italiano, hanno accettato di esibirsi nel festival alcuni importanti ospiti stranieri provenienti da Turchia, Olanda, Germania e Cipro del nord, confermando l’importanza che la manifestazione ha acquisito nel campo musicale internazionale e premiando gli sforzi degli organizzatori i per mantenere vivo questo festival. Sforzi che da sempre uniscono agli Amici del Quartetto il Comune di Grosseto e l’assessorato alla cultura, l’imprenditoria privata e che quest’anno sono stati ripagati anche da un significativo contributo da parte dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

“Torna anche quest’anno – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – il consueto appuntamento con ‘Music & Wine’, un’occasione unica per immergersi in un’esperienza sensoriale che spazia dalla musica all’arte culinaria. Siamo orgogliosi di vedere come questo evento, giunto alla sua trentaquattresima edizione, continui a crescere e ad attrarre artisti di fama internazionale e giovani talenti da tutto il mondo. Questo festival non solo arricchisce culturalmente il nostro territorio, ma rappresenta anche un’importante vetrina per le eccellenze enogastronomiche della Maremma. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione, in particolar modo il maestro Giovanni Lanzini, che con grande impegno e passione riesce sempre a creare una bellissima atmosfera. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la bellezza della musica e dei sapori che il nostro territorio ha da offrire”.

“‘Music & Wine’ è uno degli eventi più longevi della Maremma che, ogni anno, mette a confronto offerte musicali internazionali con quelle italiane e locali – affermano il consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Carlo Vellutini ed il membro del comitato di indirizzo Francesca Peri –. Accanto al valore culturale, l’iniziativa ha il pregio di valorizzare le frazioni e i borghi della Maremma, che rappresentano un valore aggiunto per il territorio. La Fondazione, sostenendo per la prima volta la manifestazione, intende dimostrare attenzione al territorio, ma anche premiare i progetti di quelle associazioni, come gli Amici del Quartetto, che, con serietà e dedizione, contribuiscono alla crescita della proposta culturale della provincia di Grosseto”.

Il programma

Venerdì 28 giugno, ore 21,15, chiesa di San Niccolò, Montepescali

Evento realizzato in collaborazione con la parrocchia di Montepescali, “Sulle ali della danza”: Cihat Askin (Turchia) violino, Sinan Ersahin (Turchia) chitarra

Un elettrizzante e raffinato programma che spazia dalla musica rinascimentale fino al tango di Astor Piazzolla attraverso le corde del violino e della chitarra di un duo di altissima caratura internazionale, formato da due dei più grandi musicisti del panorama musicale turco. All’interno della magia di una delle chiese più belle del nostro comprensorio, sarà bellissimo poter godere anche delle eccezionali doti acustiche del luogo così affascinante.

Sabato 6 luglio, ore 21,15, Terme marine Leopoldo II, Marina di Grosseto

“Musica e cinema, fra Bolling e Morricone”: Paolo Zampini al flauto, Primo Oliva al pianoforte.

Un piacevolissimo programma dedicato alla musica che ha fatto grande il cinema attraverso le colonne sonore di Ennio Morricone e le Jazz Suite di Claude Bolling per una serata tutta da godersi a bordo piscina. Protagonista un duo di talento e di lungo corso quale quello formato da Paolo Zampini e Primo Oliva.

Venerdì 12 luglio, ore 21,15, sede de “gli Anta” in via dei Garibaldini a Braccagni

Evento realizzato in collaborazione con “gli Anta” Aps.

“Klezmer e dintorni…”, con il Duo Nihz: Sanna van Elst (Olanda) a flauti e voce & Bobby Rootveld (Germania) a chitarra, voce, percussioni.

Partendo dal repertorio della tradizione classica, il Duo Nihz (unito nella vita come nella musica) ha poi abbracciato vari ed importanti stili musicali, dalla musica per il teatro a quella della commedia, fino al repertorio klezmer e alla musica Yiddish per un risultato musicale veramente affascinante e coinvolgente. Famiglia di musicisti, durante le proprie performance si unisce in alcuni brani anche il figlioletto Levi di 6 anni.

Domenica 21 luglio, ore 21.15, sagrato della chiesa di Istia d’Ombrone

Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Istia d’Ombrone

“Dall’opera al cinema”, con il Trio In3cci,

Antonio Carretta alla tromba, Nazario La Piscopia al pianoforte, Vincenzo Raddato alle percussioni: il trio nasce dall’idea dei musicisti che lo compongono, desiderosi di presentare un programma originale che spazia dalla musica operistica a quella del cinema, attraverso l’Intreccio di ritmi ed armonie tanto insolite quanto accattivanti, in un connubio tra classico e moderno. L’ascoltatore verrà coinvolto in un viaggio musicale che ripercorre la storia sia operistica, tra le più importanti e note arie d’opera, che del cinema con le più belle colonne sonore nate da grandi compositori in connubio con grandi registi.

Giovedì 25 luglio, ore 21.15, Terme marine Leopoldo II, Marina di Grosseto

Gran galà lirico alle Terme, “Italian women in music”: Silvia Di Falco soprano, Angela Ignacchitti al pianoforte, Palma Di Gaetano al flauto

Una serata dal fascino tutto femminile nell’ambiente incantato delle Terme marine, con un programma dedicato al belcanto italiano, spaziando dalle arie operistiche più conosciute di Pergolesi e Bellini fino a Verdi, Puccini e Bizet e con il gran finale d’operetta. Un trio davvero di eccezione formato da alcune delle più importanti musiciste del panorama classico italiano.

Sabato 27 luglio, ore 21.15, Terme marine Leopoldo II, Marina di Grosseto

“Bene, bravi, bis!” con il duo pianistico composto da Roberto Metro ed Elvira Foti.

Un divertente programma di… fuori programma a rallegrare la frescura del bordo piscina delle Terme con una piacevole carrellata di tutti quei piccoli e gustosi brani che in genere vengono proposti alla fine di ogni concerto come bis. Roberto Metro ed Elvira Foti, componenti di un duo pianistico siciliano d’eccezione e di lungo corso, si sono dilettati a crearne un vero e proprio programma da concerto spaziando dalle polke di Strauss alle Danze ungheresi di Brahms, passando dalla Carmen di Bizet al Can Can di Offenbach fino ai Ragtime di Joplin, al Tico Tico di Abreu ed altre gustosità.

Mercoledì 7 agosto, ore 21.15, centro visite del Parco della Maremma, ad Alberese

Evento realizzato in collaborazione con la Pro Loco Arborensis di Alberese

“Salotto storico partenopeo” con il Mefitis Quartet: Tiziana Lobosco, mezzo-soprano, Valeria Veltro, contralto, Francesco Latorraca, alla chitarra, Gaetano Agoglia, alla chitarra.

Lo spirito folcloristico che caratterizza i primi anni del Novecento del mezzogiorno italiano apre una stagione di rivalutazione di temi e melodie popolari. Il risultato è quello di una ritrattistica del quotidiano, una contaminazione rientrante a tutti gli effetti nel retaggio della musica colta. Il primattore del “Salotto storico partenopeo” è dunque uno spirito dallo spettro etnico ampio, convogliato nel bacino del mare nostrum dalla Napoli spagnoleggiante affacciata oltre l’unificazione del 1861. Di questo spirito si fa figura la canzone classica napoletana che il Mefitis Quartet interpreta con passione e bravura.

Domenica 11 agosto, ore 19.00, Villa Bellaria, Campagnatico

Ingresso a pagamento con cena-degustazione su prenotazione a cura di Antichi Gusti di Maremma. Cell. 333.9905662 (anche whatsapp) o 335.7974183

“Concerto al tramonto in Bellaria”: Alessandro Golini al violino e Giovanni Lanzini al clarinetto.

I due assi maremmani del violino e del clarinetto quali Alessandro Golini e Giovanni Lanzini si sfidano simpaticamente sul campo del meraviglioso giardino all’italiana di Villa Bellaria a Campagnatico, intrecciando ritmi e melodie di grandissimo fascino, che spaziano dal classico al pop e dallo swing alla canzone internazionale, per uno spettacolo davvero imperdibile. Come saranno davvero da non perdere le meraviglie del palato che Antichi Gusti di Maremma farà seguire allo spettacolo musicale per una serata indimenticabile.

Domenica 18 agosto, ore 21.15, chiesa della Santissima Concezione, a Sticciano Alto

Evento realizzato in collaborazione con l’associazione Amici di Sticciano

“The Best of Italy”, con il duo EQUInox: Fabio Montomoli alla chitarra, Giovanni Lanzini al clarinetto.

Un bellissimo “giro d’Italia” attraverso la sua musica più rappresentativa, dall’opera alle canzoni napoletane, dalla musica del grande cinema fino ai ritmi solari del sud e al Carnevale di Venezia, estremamente intimo e coinvolgente e di quelli che fanno sognare. Ne è protagonista un duo, come quello dei due artisti maremmani estremamente conosciuti ed apprezzati, di lungo corso e che ha praticamente calcato tutti i più importanti palcoscenici del mondo.

Sabato 24 agosto, ore 21.15, TermemMarine Leopoldo II, Marina di Grosseto

“Fra Europa e Anatolia”: Ruya Taner (Cipro del Nord) al pianoforte, Kursat Basar (Turchia) al sassofono.

Questo duo straordinario porta un’incredibile varietà di generi musicali, spaziando dalla musica classica al jazz, dalla musica folk alla moderna, e offrirà al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Entrambi originari della Turchia, Rüya Taner e Kürşat Başar hanno recentemente incantato il pubblico in una serie di spettacoli in Turchia, in Sudafrica, in Austria e in Italia, dimostrando incredibile talento e grande capacità di toccare il cuore delle persone attraverso la loro musica.

Sabato 14 settembre, ore 21, Terme marine Leopoldo II, Marina di Grosseto

“Un soffio tra le nuvole”: Monavril voce, Alberto Napolitano al sax e arrangiamenti, Angela Trematore al pianoforte.

Una nota di freschezza, un soffio fra le nuvole, come recita il titolo che prende spunto da un lavoro musicale e discografico del sassofonista e compositore Alberto Napolitano e che coinvolge in questo concerto la splendida voce della giovane cantante emergente foggiana Monavril e il pianoforte della bravissima pianista classica Angela Trematore. Un percorso libero che spazia dal pop, al jazz e alla canzone internazionale e che rende ancora più interessante il già intrigante mix fra sax, voce e pianoforte.

Sabato 21 settembre, ore 21, Terme marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto

“Fra il salotto e il musical”: Claudia Carletti soprano, Nicoletta Latini al pianoforte

Una bella serata di fine estate trascorsa in relax a bordo piscina delle Terme, ascoltando un bellissimo programma musicale che vede coinvolte due stimate e applaudite professioniste del panorama musicale nazionale ed internazionale. Una carrellata di arie famose e indimenticabili, a partire da quelle classiche di Puccini, Bellini e Rossini, per poi continuare con le romanze di Francesco Paolo Tosti e le più belle “songs” di George Gershwin e fino al gran finale tutto dedicato al musical con le più belle canzoni di Arlen, Bernstein e Lloyd Webber.