Campo da golf, la Giunta approva l’atto d’obbligo: “Passo decisivo per la realizzazione”

Qualche giorno fa la Giunta Benini ha approvato lo schema d’atto d’obbligo che vincola la società proprietaria dell’area Val degli Olmi all’ottenimento del permesso a costruire e quindi realizzare il completamento dell’area dove sarà situato il campo da golf, nella parte a monte della ex Aurelia.

Un grande passo in avanti per la conclusione dell’ambizioso progetto che la “Resort & Resort s.r.l.” ha pianificato, che con la firma di questo ultimo atto porterà alla semina delle essenze per la realizzazione dei manti erbosi e alla realizzazione della club house e della foresteria.

Con l’atto d’obbligo approvato, che la società sottoscriverà a breve, la stessa si impegna, come da regolamento urbanistico, alla gestione unitaria degli impianti sportivi e per il tempo libero, degli immobili collegati al loro esercizio, comprese eventuali strutture turistico ricettive, ed al contempo si impegna anche a non modificare la destinazione d’uso dell’intero complesso o parti di esso. Al Comune di Follonica è inoltre riconosciuta la facoltà di esercitare in qualsiasi tempo le verifiche ed i controlli necessari per accertarne gli adempimenti formali.

“Dopo anni di stallo finalmente ci sono le condizioni per ripartire e riattivare l’iter per la realizzazione del campo di golf di Follonica – dichiara il sindaco Benini –. Adesso si sono create le condizioni perché questo accada e l’amministrazione ha trovato nella nuova proprietà un interlocutore serio, affidabile, solido, dotato di volontà e capacità progettuale. Questa amministrazione vuol supportare questo percorso nel più breve tempo possibile, per non perdere questa opportunità di sviluppo per la città. Si sta aprendo un mondo nuovo per Follonica, un ambito socioeconomico che modificherà a livello strutturale le modalità attrattive del turismo locale, attraverso nuovi e accattivanti scenari, che potranno essere intercettati dalle nostre strutture ricettive, dai nostri operatori economici“.