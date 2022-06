Premio architettura Toscana: piazza Galeazzi riceve una menzione speciale

Piazza Galeazzi ha ricevuto una menzione speciale all’interno del Premio architettura Toscana – Terza edizione 2022.

Con il progetto di riqualificazione voluto dal Comune di Grosseto, a febbraio la piazza è stata completamente rinnovata secondo il progetto dell’architetto Massimo Gualtieri. La pavimentazione è stata ridisegnata, sono state inserite nuove panchine ed è stato ristrutturato il marciapiede perimetrale.

“Per noi è un onore che la nuova piazza Galeazzi appaia all’interno di questa famosa rivista, soprattutto dopo il grande impegno di tutta la nostra amministrazione. Siamo felici di aver ottenuto questo merito e che quest’area storica di Grosseto sia oggi finalmente valorizzata come merita – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Un ringraziamento speciale è doveroso verso l’ex assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale, che si è occupato in prima persona di dare il via a questo progetto di riqualificazione e rinnovamento della piazza“.