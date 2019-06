Ripascimento spiagge, il Pd: “Stagione avanzata, lavori verso lo stop. Il Comune ha fallito”

“Ieri il presidente della Regione Enrico Rossi ha visitato tutti i comuni del litorale interessati ai lavori di ripascimento, resisi necessari dopo le violente mareggiate dell’ottobre scorso. Ed ha potuto constatare che in alcuni Comuni come Piombino Castiglione e Follonica sono già terminati da diversi giorni, in altri stanno terminando, mentre ad Orbetello sono appena iniziati nella fascia Osa-Albegna ed ancora devono iniziare sulla Giannella e sulla Feniglia“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo del Pd – Area riformista nel Consiglio comunale di Orbetello.

“A questo punto, poiché la stagione è troppo avanzata, anche su richiesta degli operatori, si profila una sospensione dei lavori, che verranno ripresi il prossimo anno, sempre che la Regione riesca ad ottenere dal Governo nazionale una proroga del commissariamento che consenta di mantenere gli stanziamenti legati all’emergenza – continua la nota -. Si tratta di un vero e proprio fallimento per questa amministrazione, che ha fatto della propaganda la principale attività dei suoi componenti e in primo luogo del sindaco, ma che alla prova dei fatti mostra tutti i suoi limiti“.

“Un ringraziamento va alla Regione Toscana e al presidente Rossi, il quale, intervistato, dopo aver chiarito che la Regione metteva le risorse e i Comuni dovevano svolgere i lavori, ha dichiarato di essere pronto a mettere a disposizione del Comune di Orbetello i propri tecnici per aiutarlo nelle opere da fare – termina il comunicato -. Dobbiamo anche dire che a noi non ha fatto piacere vedere il nostro Sindaco, che fine a ieri derideva i consiglieri di opposizione e il consigliere regionale Marras, non fare una bella figura davanti al presidente Rossi, a cui non ha ha rivolto alcuna critica, come quella di non aver ricevuto i soldi, ma solo elogi. Infine, ci dispiace per quelli operatori e per quei turisti che per vedere le spiagge sistemate dovranno aspettare il prossimo anno“.