Sanità, il Pd: “Ecco le nostre proposte per l’ospedale Sant’Andrea”

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) insiste sulla medicina del territorio“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Massa Marittima.

“Questo tema, che dovrebbe essere patrimonio comune di tutte le forze politiche e sociali, è stato, negli ultimi mesi piegato dalle minoranze alla bagarre politica, nelle discussioni in Consiglio comunale, ponendo in secondo piano i reali destini dell’ospedale di Massa Marittima e la salute dei cittadini – continua la nota -. Il Pd ha elaborato una proposta, facendo proprio ed integrando il documento dell’assessore alla sanità di Massa Marittima, portato in discussione nel Consiglio comunale del 16 luglio, ma non approvato dalla minoranza. La nostra proposta tiene conto di quanto emerso dal confronto con gli operatori ospedalieri e considera importante investire nella ristrutturazione del primo piano dell’ospedale, completando i poliambulatori e riunendo i posti letto di chirurgia in un solo piano, ma anche portare a regime l’ospedale di comunità con sede nel complesso del Sant’Andrea; prevedere posti letto per la terapia sub intensiva polivalente a supporto del Pronto Soccorso e dei reparti di cardiologia, chirurgia e ortopedia; realizzare nuovi locali per garantire un percorso dedicato alle patologie Covid nel pronto soccorso e interventi per rendere operative in contemporanea entrambe le sale operatorie e per ammodernare il parco tecnologico e digitale ospedaliero”.

“Rispetto al personale e alle prestazioni, sarà propedeutico a qualsia azione, attuare una reale rete comprensiva della copertura del turn over, con avvio di una programmazione che impedisca ai servizi ospedalieri e territoriali di rimanere scoperti o depotenziati. In questo modo si potrà mantenere il livello di intensità e di complessità degli interventi in area chirurgica ed ortopedica, garantendo anche le urgenze e la copertura della degenza h24 – sottolinea il Pd -. Continueremo a sollecitare l’azienda sanitaria affinchè provveda al reintegro e all’implementazione delle unità di personale medico ed infermieristico carente nelle varie unità funzionali, con particolare riferimento a chirurgia, pneumologia, radiologia, anestesia e Pronto Soccorso. Settori che manifestano evidenti sofferenze.

“Chiediamo da tempo anche il ripristino della attività del reparto di pneumologia con il rientro dei medici trasferiti a Grosseto, la riattivazione del servizio ginecologico e il potenziamento delle attività diagnostiche h24 e dell’offerta specialistica territoriale, con servizi già programmati da tempo e non realizzati o incompleti come la Casa della Salute, l’assistenza domiciliare, il potenziamento dei posti letto di comunità e cure intermedie. Occorre infine ripristinare l’attività ambulatoriale di dialisi con l’inserimento di un ulteriore medico anche nell’ottica di fornire il servizio alla molteplicità di turisti che, nel periodo estivo, soggiornano nel territorio. Il Pd di Massa Marittima auspica che la proposta venga condivisa dalle minoranze per sviluppare azioni comuni di tutela dei servizi sanitari territoriali e dell’ospedale e auspica un voto unanime in Consiglio comunale. Contestualmente, promuoveremo l’ascolto esteso alla società civile e alle componenti interessate ai processi riguardanti la tutela della salute per raccogliere istanze, proposte, contributi atti al miglioramento del sistema sanitario ospedaliero e territoriale indicendo, di concerto con Asl Toscana Sud Est, una iniziativa pubblica, alla quale dovrà essere garantita la presenza di tutti i sindaci delle Colline Metallifere e delle altre autorità interessate – termina il comunicato –, per focalizzare le problematiche esposte e le eventuali soluzioni“.