Istituto Falusi, il Pd: “Bene proroga del Commissario, polemiche strumentali”

Il Partito Democratico di Massa Marittima interviene sulla questione dell’istituto Falusi precisando la propria posizione.

“In primo luogo l’istituto Falusi e la sua storia rappresentano un valore straordinario per Massa Marittima e per le intere Colline Metallifere in termini di attenzione ai bisogni dei cittadini, di qualità, di professionalità. E’ quindi indispensabile operare con gli strumenti più adeguati per mantenere e consolidare l’istituto – si legge in una nota del Pd –. Negli anni l’antica istituzione ha dovuto adeguarsi ai grandi cambiamenti che si sono succeduti nel settore (organizzazione, normative, ecc) e anche attrezzarsi di fronte ad una concorrenza che nel tempo ha trovato suoi spazi. Il Falusi, seguendo l’indirizzo politico che lo ha guidato, ha sempre messo al primo posto il cittadino e la qualità del servizio e deve continuare a mantenere queste priorità. I problemi finanziari che provengono dal passato e che potrebbero mettere in discussione la stabilità dell’istituzione devono essere ora affrontati e risolti. E’ il momento quindi di operare quelle scelte che mettano assolutamente in sicurezza l’istituto, garantendone il futuro per gli ospiti, per i lavoratori, per Massa Marittima”.

“Il sindaco si sta impegnando, anche di concerto con la Regione Toscana, per predisporre azioni utili a superare l’attuale fase di difficoltà. Il Commissario straordinario, che ha opportunamente relazionato in Consiglio comunale, sta svolgendo in modo professionale e responsabile il lavoro per il quale è stato nominato – prosegue il comunicato -. La minoranza ha attaccato sulla decisione di prorogare il Commissario anziché andare al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Pd condivide invece questa scelta che consente di non aprire una fase di mancanza di governo dell’istituto in un momento così delicato. La composizione delle nomine del CdA richiederebbe infatti un tempo lungo che non sarebbe positivo per il lavoro di consolidamento che è stato avviato, i cui tempi di attuazione, come è stato evidenziato in Consiglio comunale, risultano decisivi. Il Partito Democratico esprime la propria preoccupazione sul fatto che un attacco politico spesso strumentale, irresponsabile e chiuso al dialogo possa proiettare una cattiva luce sul buon nome dell’istituto e determinarne una immagine negativa”.

“L’impegno è del Pd e dei suoi amministratori è quello di predisporre tutti gli strumenti utili a superare questa fase delicata – termina il comunicato – per consentire al Falusi di continuare a svolgere il proprio compito sul territorio con qualità, valore professionale e umanità“.